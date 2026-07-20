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Já existe um drone capaz de caçar mosquitos e pesa menos do que um telemóvel

Depois de mais um verão marcado por ondas de calor em Portugal, os mosquitos voltaram a instalar-se nas noites de muitos portugueses. Uma startup francesa acredita ter encontrado a solução definitiva e já tem data de chegada ao mercado.
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Tornyol Systems

O filho mais velho é mesmo o mais inteligente? A ciência tem uma resposta

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Portugal já contabilizou várias ondas de calor desde o início de 2026, com o IPMA a confirmar temperaturas até 15 graus acima da média climatológica em várias zonas do país durante o verão. Com o calor extremo, regressa também um incómodo familiar: o mosquito, esse inseto que se instala no quarto sem aviso e não deixa ninguém dormir em paz.

Qual é o risco real das doenças transmitidas por mosquitos?

O problema vai muito além do incómodo. Como o SOL já tinha noticiado, Espanha decretou recentemente estado de alerta sanitário em vários municípios da Andaluzia, depois de mosquitos portadores do vírus do Nilo Ocidental terem sido detetados em armadilhas de vigilância, elevando para sete o número de localidades sob alerta desde o início do ano.

Portugal também não está imune a este cenário. O relatório Countdown Europe 2026, publicado pela revista científica The Lancet, identificou a Área Metropolitana de Lisboa como uma das regiões europeias onde mais aumentou o risco de surtos associados ao vírus do Nilo Ocidental, algo que os investigadores consideram já suficiente para justificar vigilância ativa por parte das autoridades de saúde.

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Como funciona o drone que promete eliminar mosquitos?

É neste contexto que a startup francesa Tornyol, apoiada pela aceleradora Y Combinator, desenvolveu um microdrone autónomo de apenas 40 gramas capaz de identificar, perseguir e intercetar mosquitos em pleno voo, sem recurso a químicos. Em vez de câmaras, o sistema deteta os insetos através de sensores ultrassónicos que analisam o padrão de batimento das asas, o que permite distinguir um mosquito de outros insetos inofensivos.

Numa demonstração pública recente, o drone conseguiu intercetar um inseto em pleno voo, embora não se tenha tratado de um mosquito, mas de uma traça, espécie que não pica nem transmite doenças. Ainda assim, o teste serviu para comprovar a capacidade do sistema de perseguir alvos com padrões de voo erráticos, um dos maiores desafios técnicos do projeto, segundo avança a DroneXL.

A empresa estima que apenas dez destes dispositivos, associados a uma estação de base, sejam suficientes para manter livre de mosquitos uma área equivalente a um quilómetro quadrado.

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Quanto vai custar e quando chega ao mercado?

O drone autónomo, com estação de base incluída, deverá custar 1.100 dólares (cerca de 1.010 euros), aos quais acresce um depósito reembolsável de 100 dólares para reserva. Existe ainda a opção de subscrição mensal, a 50 dólares por mês.

Apesar do entusiasmo gerado, importa sublinhar que o sistema ainda se encontra em fase de desenvolvimento e teste, não estando disponível para venda imediata ao público em geral.

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