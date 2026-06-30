segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Google condenada a pagar 126 milhões de euros a grupos de media franceses por violação da concorrência

A Google foi condenada por um tribunal francês a indemnizar quatro empresas de comunicação social em 126 milhões de euros por práticas anticoncorrenciais no mercado da publicidade online. A tecnológica contesta a decisão, mas não revela se vai recorrer
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Google condenada a pagar 126 milhões de euros a grupos de media franceses por violação da concorrência

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

Tecnológicas dizem que lei europeia causa danos a utilizadores

Google sublinha necessidade de continuar a impulsionar a inovação e a competitividade na Europa, mas explica que se trata de uma tarefa complexa devido aos “encargos regulamentares e à incerteza"
Tecnológicas dizem que lei europeia causa danos a utilizadores

Google condenada a pagar 365 milhões de euros por recolha ilegal de dados

Decisão foi tomada por tribunal de São Francisco, na Califórnia.
Google condenada a pagar 365 milhões de euros por recolha ilegal de dados

TJUE confirma multa à Google

Para o tribunal ficou comprovado que, apesar de não proibida a existência de uma posição dominante na UE, a Google levou a cabo práticas anticoncorrenciais
TJUE confirma multa à Google

A Google foi condenada pela justiça francesa a pagar 126 milhões de euros em indemnizações a quatro grupos de comunicação social, depois de o Tribunal de Atividades Económicas de Paris considerar que a tecnológica norte-americana adotou práticas de publicidade online que violaram as regras da concorrência.

Segundo a decisão judicial, a Prisma Media receberá 61 milhões de euros, o jornal Le Figaro será indemnizado em 26 milhões, o grupo proprietário dos jornais Les Echos e Le Parisien terá direito a 11,5 milhões de euros, enquanto a plataforma de vídeo Dailymotion receberá 27,5 milhões de euros.

Apesar da condenação, os valores fixados pelo tribunal ficam bastante abaixo dos 570 milhões de euros reclamados pelos quatro queixosos.

Google contesta decisão do tribunal

Em reação ao acórdão, a Google manifestou discordância com a decisão, considerando que o tribunal fez uma interpretação incorreta do funcionamento do mercado da tecnologia publicitária.

"Estas reclamações por danos e prejuízos baseiam-se em interpretações erradas do setor da tecnologia publicitária (ad tech), que é uma indústria altamente competitiva e em rápida evolução", afirmou a empresa à agência EFE.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A tecnológica norte-americana, no entanto, não esclareceu se pretende recorrer da sentença.

Nova condenação em França

Esta não é a primeira vez que a Google é condenada em França por práticas relacionadas com o mercado da publicidade digital.

Em março deste ano, a empresa foi obrigada a pagar 22,7 milhões de euros ao canal televisivo M6, depois de a justiça considerar que favoreceu a sua própria plataforma de venda de publicidade online na atribuição de espaços publicitários, prejudicando os concorrentes.

Nessa decisão, o tribunal apoiou-se numa deliberação da Autoridade da Concorrência francesa, que, em junho de 2021, aplicou à Google uma coima de 220 milhões de euros por abuso de posição dominante no setor da tecnologia publicitária.

O acórdão teve também como referência uma decisão da Comissão Europeia, que, em setembro, impôs à tecnológica uma multa de 2.950 milhões de euros por infrações relacionadas com a concorrência.

A nova condenação reforça a pressão regulatória sobre a Google na Europa, onde as autoridades têm intensificado o escrutínio das práticas das grandes plataformas tecnológicas, sobretudo nos mercados da publicidade digital e dos serviços online.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

França
Google
Media
Indemnização
Condenação

Leia também

WhatsApp vai deixar de exigir número de telefone. Saiba já como reservar já um nome de utilizador

A partir de agora, já não é preciso partilhar o seu contacto pessoal para começar uma conversa no WhatsApp. Perceba como funciona a nova funcionalidade e o que precisa de fazer desde já para garantir o nome que quer.
WhatsApp vai deixar de exigir número de telefone. Saiba já como reservar já um nome de utilizador

Tribunal da UE confirma multa recorde de 4,1 mil milhões à Google por abuso de posição dominante no Android

O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a multa de 4,125 mil milhões de euros aplicada à Google por práticas anticoncorrenciais relacionadas com o sistema operativo Android. A decisão representa um dos maiores reveses judiciais da tecnológica e reforça a estratégia de Bruxelas no combate ao abuso de posição dominante no mercado digital
Tribunal da UE confirma multa recorde de 4,1 mil milhões à Google por abuso de posição dominante no Android

Google condenada a pagar 126 milhões de euros a grupos de media franceses por violação da concorrência

A Google foi condenada por um tribunal francês a indemnizar quatro empresas de comunicação social em 126 milhões de euros por práticas anticoncorrenciais no mercado da publicidade online. A tecnológica contesta a decisão, mas não revela se vai recorrer
Google condenada a pagar 126 milhões de euros a grupos de media franceses por violação da concorrência

Mais vistos

Destaques