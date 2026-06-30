Google condenada a pagar 126 milhões de euros a grupos de media franceses por violação da concorrência

A Google foi condenada por um tribunal francês a indemnizar quatro empresas de comunicação social em 126 milhões de euros por práticas anticoncorrenciais no mercado da publicidade online. A tecnológica contesta a decisão, mas não revela se vai recorrer

A Google foi condenada pela justiça francesa a pagar 126 milhões de euros em indemnizações a quatro grupos de comunicação social, depois de o Tribunal de Atividades Económicas de Paris considerar que a tecnológica norte-americana adotou práticas de publicidade online que violaram as regras da concorrência.

Segundo a decisão judicial, a Prisma Media receberá 61 milhões de euros, o jornal Le Figaro será indemnizado em 26 milhões, o grupo proprietário dos jornais Les Echos e Le Parisien terá direito a 11,5 milhões de euros, enquanto a plataforma de vídeo Dailymotion receberá 27,5 milhões de euros.

Apesar da condenação, os valores fixados pelo tribunal ficam bastante abaixo dos 570 milhões de euros reclamados pelos quatro queixosos.

Google contesta decisão do tribunal

Em reação ao acórdão, a Google manifestou discordância com a decisão, considerando que o tribunal fez uma interpretação incorreta do funcionamento do mercado da tecnologia publicitária.

"Estas reclamações por danos e prejuízos baseiam-se em interpretações erradas do setor da tecnologia publicitária (ad tech), que é uma indústria altamente competitiva e em rápida evolução", afirmou a empresa à agência EFE.

A tecnológica norte-americana, no entanto, não esclareceu se pretende recorrer da sentença.

Nova condenação em França

Esta não é a primeira vez que a Google é condenada em França por práticas relacionadas com o mercado da publicidade digital.

Em março deste ano, a empresa foi obrigada a pagar 22,7 milhões de euros ao canal televisivo M6, depois de a justiça considerar que favoreceu a sua própria plataforma de venda de publicidade online na atribuição de espaços publicitários, prejudicando os concorrentes.

Nessa decisão, o tribunal apoiou-se numa deliberação da Autoridade da Concorrência francesa, que, em junho de 2021, aplicou à Google uma coima de 220 milhões de euros por abuso de posição dominante no setor da tecnologia publicitária.

O acórdão teve também como referência uma decisão da Comissão Europeia, que, em setembro, impôs à tecnológica uma multa de 2.950 milhões de euros por infrações relacionadas com a concorrência.

A nova condenação reforça a pressão regulatória sobre a Google na Europa, onde as autoridades têm intensificado o escrutínio das práticas das grandes plataformas tecnológicas, sobretudo nos mercados da publicidade digital e dos serviços online.