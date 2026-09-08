Google alerta para nova ameaça: IA já é usada para automatizar ciberataques em poucas horas

A Google alerta que grupos de cibercrime e espionagem já usam agentes de IA para automatizar ataques, roubar credenciais e desenvolver código malicioso. Um relatório identifica operações ligadas à China, Rússia, Irão e Coreia do Norte

A utilização maliciosa da inteligência artificial (IA) está a entrar numa nova fase, com grupos de cibercrime e espionagem a recorrerem a sistemas cada vez mais autónomos para planear, automatizar e executar ataques em períodos muito mais curtos.

O alerta é deixado pela Google no relatório "AI Threat Tracker", divulgado esta terça-feira, que analisa a evolução das ameaças relacionadas com sistemas de inteligência artificial.

Segundo os especialistas da tecnológica norte-americana, os agentes de IA deixaram de ser utilizados apenas de forma experimental ou para procurar vulnerabilidades. Estão já a ser integrados em várias etapas de operações maliciosas, desde a investigação de potenciais vítimas até à execução de intrusões.

IA usada para roubar credenciais e criar código malicioso

O relatório identifica a utilização de IA para automatizar o roubo de credenciais, desenvolver código malicioso, realizar espionagem industrial e procurar informação ou propriedade intelectual relacionada com a própria tecnologia.

Entre os grupos identificados pela Google estão organizações associadas à Rússia, China, Irão e Coreia do Norte.

A tecnologia está a permitir, segundo os investigadores, acelerar operações que anteriormente exigiam uma intervenção humana muito maior.

A Google descreve a inteligência artificial como um "multiplicador de força", capaz de permitir que operações complexas sejam desenvolvidas e executadas em apenas algumas horas.

Os incidentes analisados envolveram organizações e sistemas baseados em IA em áreas como tecnologia, saúde, comunicação social e entretenimento, sobretudo na Europa e na América do Norte.

Grupo ligado à China usou IA durante várias fases de uma intrusão

Um dos casos identificados envolve o grupo de ciberespionagem Basin Castle, associado pela Google à China.

Segundo o relatório, os atacantes utilizaram modelos de linguagem em diferentes fases das suas operações, incluindo a investigação dos alvos e a resolução de problemas encontrados durante uma intrusão.

Os especialistas detetaram também uma tentativa de um grupo chinês para utilizar o Gemini, modelo de inteligência artificial desenvolvido pela própria Google, na construção de uma estrutura automatizada de testes destinada a executar as fases iniciais de uma intrusão.

O caso evidencia um dos novos riscos associados à utilização de ferramentas de IA: os mesmos sistemas desenvolvidos para aumentar a produtividade e automatizar tarefas legítimas podem também ser explorados por atacantes para acelerar operações maliciosas.

Ataque comprometeu milhares de credenciais

Outro dos casos descritos no relatório envolveu a utilização de IA numa infraestrutura previamente comprometida.

De acordo com a Google, os atacantes recorreram à tecnologia para coordenar uma operação de grande escala destinada ao roubo de credenciais. A campanha conseguiu expandir-se e comprometer milhares de credenciais em apenas seis horas, com elevado grau de automatização.

Os especialistas identificaram ainda uma campanha associada à Coreia do Norte na qual contas de utilizadores legítimos foram utilizadas para ligar, de forma massiva e automatizada, sistemas controlados pelos atacantes a serviços de IA.

A estratégia permitiu aumentar a velocidade e o alcance das operações, segundo a análise da tecnológica.

Cadeia de fornecimento de software é nova preocupação

A Google alerta também para uma tendência considerada particularmente preocupante: os ataques à cadeia de fornecimento de software.

Os cibercriminosos estão a procurar explorar assistentes de programação e repositórios de código aberto, aumentando o risco de introdução ou distribuição de componentes maliciosos através de ferramentas utilizadas por programadores e empresas.

Esta tendência pode ter consequências que ultrapassam o setor tecnológico, uma vez que o software e os serviços digitais estão presentes em praticamente todas as áreas da economia.

IA maliciosa já não é apenas um problema tecnológico

Para os investigadores da Google, a evolução observada demonstra que os riscos associados ao uso malicioso da inteligência artificial não estão confinados às empresas que desenvolvem modelos de IA.

A tecnologia está a ser aplicada numa variedade crescente de operações, incluindo cibercrime, espionagem e roubo de propriedade intelectual.

O principal fator de mudança é a capacidade dos agentes de IA para executar autonomamente sequências de tarefas, reduzindo a intervenção humana necessária e permitindo aos atacantes testar, adaptar e repetir ações com uma rapidez que seria difícil alcançar através de métodos exclusivamente manuais.

O relatório da Google sublinha, assim, a necessidade de reforçar a segurança dos próprios sistemas de IA, mas também das infraestruturas, aplicações e cadeias de fornecimento que dependem destas tecnologias.