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Dez universidades espanholas unem-se para criar rede de excelência em Inteligência Artificial responsável

Dez universidades de Espanha lançaram a ConfIA, uma rede interuniversitária dedicada à investigação em Inteligência Artificial (IA) confiável e responsável. A iniciativa pretende captar financiamento, atrair talento e desenvolver tecnologia alinhada com os valores europeus.
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Dez universidades espanholas unem-se para criar rede de excelência em Inteligência Artificial responsável

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Dez universidades espanholas uniram-se para criar a ConfIA – Rede Interuniversitária de Centros de Excelência em Inteligência Artificial Confiável e Responsável, uma plataforma que pretende reforçar a cooperação científica, impulsionar projetos conjuntos e posicionar Espanha na vanguarda da investigação em Inteligência Artificial (IA) ética e segura.

A iniciativa aposta no desenvolvimento de sistemas de IA robustos, transparentes, explicáveis, sustentáveis e que garantam a proteção da privacidade, em linha com a estratégia europeia para a regulação desta tecnologia.

Investigação conjunta, financiamento e atração de talento

Entre os principais objetivos da ConfIA estão a promoção da investigação e inovação em IA responsável, a apresentação de candidaturas conjuntas a programas nacionais e internacionais de financiamento, a atração de investigadores de excelência e o reforço da colaboração entre universidades, empresas, administrações públicas e sociedade civil.

A rede prevê ainda a partilha de infraestruturas científicas, programas de formação avançada, doutoramentos conjuntos, mobilidade de investigadores e organização de congressos e iniciativas científicas.

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Dez centros universitários integram a ConfIA

A ConfIA reúne alguns dos principais centros espanhóis dedicados à Inteligência Artificial, incluindo a Universidade Politécnica de Valência, através do Instituto Universitário Valenciano de Investigação em Inteligência Artificial (VRAIN-UPV), o Centro de Inteligência Digital da Universidade de Alicante, o IDEAI da Universidade Politécnica da Catalunha, o CITIC da Universidade da Corunha e o Centro de I&D+i em Inteligência Artificial da Universidade Politécnica de Madrid.

Integram ainda a rede o CiTIUS da Universidade de Santiago de Compostela, o HiTZ Center da Universidade do País Basco, o centro DaSCI da Universidade de Granada, o Instituto Andaluz Interuniversitário em Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Universidade de Jaén e o Instituto Universitário de Investigação em Engenharia Informática da Universidade de Sevilha.

Estrutura coordenada para acelerar a inovação

A nova rede será coordenada por uma Comissão de Coordenação, composta pelos reitores das universidades participantes, e por uma Comissão de Direção Científico-Técnica, responsável por definir as prioridades científicas e coordenar os projetos estratégicos.

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Com esta iniciativa, as universidades espanholas pretendem reforçar a capacidade de investigação em Inteligência Artificial, promover soluções tecnológicas de confiança e consolidar o papel de Espanha como um dos polos europeus de inovação nesta área estratégica.

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