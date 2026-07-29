Coimbra é uma lição… no Espaço

Coimbra vai ser a cúpula de exploradores que vão projetar e impulsionar uma nova era espacial

Nos dias 29 e 30 de outubro, Coimbra vai acolher a GLEX Ignition, um evento onde a elite de exploradores, cientistas e pesquisadores das áreas mais variadas do conhecimento vão partilhar as descobertas mais recentes, as tecnologias mais inovadoras e as novas e futuras missões que prometem revolucionar o futuro da exploração e da humanidade. Ao mesmo tempo que se comprometem a proteger o planeta e preservar seus habitats naturais.

O encontro pretende aproximar o ecossistema espacial do grande público, mostrando que o Espaço deixou de ser um território exclusivo das grandes potências ou agências estatais e tornou-se um setor em expansão, que cruza investimento privado, comunicações, observação da Terra, segurança e novas oportunidades económicas. Vão estar em debate temas como o regresso à Lua, a presença humana para além da Terra, o crescimento das missões comerciais e o contributo da ciência para o conhecimento do Universo.

A GLEX Ignition Coimbra é organizada pela empresa portuguesa Expanding World, em parceria com o The Explorers Club, uma organização internacional fundada em 1904 que reúne os exploradores mais inspirados do mundo.

A escolha de Coimbra deve-se à sua ligação histórica ao conhecimento, à ciência e à formação. Manuel Vaz, CEO da Expanding World e fundador do GLEX Summit, afirmou: “Estamos a viver uma nova era da exploração espacial. Uma transformação que envolve missões à Lua, a Marte e a Vénus, investigação científica, novas tecnologias, empresas privadas e uma economia global em rápido crescimento. A GLEX Ignition pretende trazer a Coimbra alguns dos principais atores desse ecossistema e aproximar esta nova realidade de quem ainda não conhece a sua verdadeira dimensão e impacto”.

De salientar que Coimbra já faz parte deste ecossistema com a estratégia Coimbra Supernova, que reúne universidades, centros de investigação, empresas e instituições que têm como objetivo duplicar o volume de negócios do cluster espacial de 25 para 50 milhões de euros até 2030, e aumentar o emprego qualificado, de 350 para 750 postos de trabalho.