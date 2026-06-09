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Bruxelas obriga Meta a reabrir WhatsApp a assistentes de IA concorrentes

A Comissão Europeia ordenou à Meta que restabeleça o acesso gratuito de assistentes de Inteligência Artificial de terceiros ao WhatsApp. Bruxelas teme que as restrições impostas pela tecnológica prejudiquem a concorrência num dos mercados digitais com maior crescimento
Redação
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Bruxelas obriga Meta a reabrir WhatsApp a assistentes de IA concorrentes

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A Comissão Europeia ordenou esta terça-feira à Meta que restabeleça o acesso de assistentes de Inteligência Artificial (IA) de terceiros ao WhatsApp Business, numa medida provisória adotada enquanto decorre uma investigação por alegado abuso de posição dominante no mercado digital.

O executivo comunitário considera que as restrições impostas pela empresa tecnológica representam um risco sério para a concorrência num setor em rápida expansão e que a sua manutenção poderá causar "danos graves e irreparáveis" ao mercado europeu de assistentes de IA.

O caso remonta a outubro de 2025, quando a Meta alterou os termos de utilização do WhatsApp Business, impedindo que assistentes de Inteligência Artificial desenvolvidos por empresas concorrentes fossem utilizados na plataforma.

Em fevereiro deste ano, Bruxelas notificou formalmente a empresa sobre suspeitas de abuso de posição dominante.

Perante a pressão regulatória, a Meta reviu parcialmente a sua posição em março, permitindo novamente o acesso de assistentes de IA externos, mas mediante o pagamento de uma taxa.

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Contudo, Bruxelas concluiu que essa solução não resolveu o problema.

Segundo a Comissão Europeia, o valor exigido pela empresa é suficientemente elevado para funcionar, na prática, como uma nova barreira ao acesso ao mercado.

Comissão quer evitar prejuízos para a concorrência

No comunicado divulgado esta terça-feira, a Comissão Europeia considera que a intervenção imediata é necessária para proteger a concorrência numa fase considerada decisiva para o desenvolvimento da inteligência artificial.

"A alteração de política da Meta corre o risco de prejudicar a concorrência num momento crucial para o desenvolvimento desse mercado, em que operadores de menor dimensão e novos concorrentes podem desafiar os grandes intervenientes já estabelecidos", refere o executivo comunitário.

A decisão determina que a Meta volte a permitir o acesso de assistentes de IA de uso geral de terceiros ao WhatsApp Business nas mesmas condições que existiam antes de 15 de outubro de 2025, quando esse acesso era gratuito.

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Bruxelas exige ainda que essas condições se mantenham até ser tomada uma decisão final sobre a legalidade da atuação da empresa.

A tecnológica dispõe agora de cinco dias úteis para implementar as alterações exigidas pelas autoridades europeias.

A Comissão considera que a medida é essencial para garantir a eficácia da investigação em curso e evitar que a eventual decisão final perca relevância devido a alterações irreversíveis no mercado.

Teresa Ribera alerta para riscos da demora regulatória

Citada no comunicado, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva, Teresa Ribera, justificou a adoção das medidas provisórias com a velocidade a que evoluem os mercados tecnológicos.

"Nos mercados em rápida evolução, pode-se perder competitividade" durante o tempo necessário para concluir uma investigação formal, afirmou.

Segundo a responsável europeia, as medidas agora impostas vão permanecer em vigor durante todo o processo para evitar prejuízos que posteriormente seriam praticamente impossíveis de corrigir.

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A Comissão Europeia considera que a decisão protege tanto as empresas inovadoras como os consumidores.

De acordo com Teresa Ribera, a medida permitirá que empresas de inteligência artificial continuem a inovar e a crescer, garantindo simultaneamente que os utilizadores europeus mantenham liberdade para escolher os assistentes digitais que pretendem utilizar no WhatsApp.

"Com a decisão hoje adotada, garantimos também que os cidadãos europeus continuem a poder escolher os assistentes de IA que desejam utilizar com o WhatsApp, em vez de essa escolha lhes ser imposta", afirmou.

A Meta, proprietária do WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, enfrenta uma crescente pressão regulatória na União Europeia, numa altura em que Bruxelas reforça a fiscalização das grandes plataformas tecnológicas e das práticas consideradas anticoncorrenciais no mercado digital.

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