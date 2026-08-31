segunda-feira, 31 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Bruxelas diz que ChatGPT tem de cumprir regras da UE para serviços digitais

O Reddit e o Roblox foram igualmente abrangidos pelas novas designações por permitirem aos utilizadores divulgar conteúdos de terceiros ao público.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Bruxelas diz que ChatGPT tem de cumprir regras da UE para serviços digitais

"Levar o retrato dos avós bordados": Carolina realiza desejos bonitos com a sua arte

Relacionados

OpenAI lança ChatGPT para adolescentes com limites de segurança e controlos parentais

A OpenAI lançou o ChatGPT para adolescentes, com limites a conteúdos de risco, controlos parentais e ferramentas de apoio ao estudo. O sistema analisa mais de 2.000 sinais para identificar menores de 18 anos e ativar automaticamente as proteções
OpenAI lança ChatGPT para adolescentes com limites de segurança e controlos parentais

Trocou o smartphone por um telemóvel dos anos 90 durante uma semana. O mais difícil não foi o que esperava

Durante sete dias, um jornalista especializado em tecnologia deixou o smartphone na gaveta e passou a usar um Nokia 3210. O objetivo era reduzir o tempo de ecrã, mas a experiência acabou por mostrar que a maior dependência não está nas redes sociais
Trocou o smartphone por um telemóvel dos anos 90 durante uma semana. O mais difícil não foi o que esperava

A Comissão Europeia anunciou hoje que as regras do Regulamento dos Serviços Digitais passarão a abranger o ChatGPT, que terá de cumprir obrigações adicionais para avaliar e mitigar riscos sistémicos associados ao seu serviço e sistemas algorítmicos.

“Hoje, a Comissão designou o ChatGPT como Motor de Pesquisa Online de Muito Grande Dimensão, bem como o Reddit e o Roblox como Plataformas Online de Muito Grande Dimensão, ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais. Estes serviços declararam que atingem, em média, pelo menos 45 milhões de utilizadores mensais na UE e, por isso, cumprem o limiar necessário para esta designação”, explica a instituição em comunicado hoje divulgado.

Assim, os três serviços - o ChatGPT, um sistema de inteligência artificial que pode também realizar pesquisas na Internet, o Reddit, uma plataforma de discussão organizada por comunidades temáticas, e o Roblox, uma plataforma de jogos e criação de conteúdos - terão quatro meses, até ao final de novembro, para cumprir as obrigações adicionais previstas, incluindo “a avaliação e mitigação dos riscos sistémicos associados aos seus serviços e sistemas algorítmicos”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre os riscos que terão de ser avaliados estão a disseminação de conteúdos ilegais, os efeitos negativos sobre menores, o bem-estar físico e mental dos utilizadores, os direitos fundamentais, os processos eleitorais e a segurança pública, elenca Bruxelas.

De acordo com o executivo comunitário, o ChatGPT “é um sistema de Inteligência Artificial pode interagir com os utilizadores e responder aos seus pedidos e perguntas, incluindo através da pesquisa na internet”, sendo assim um “serviço híbrido” que se qualifica como motor de pesquisa ‘online’ ao abrigo das novas regras digitais.

A nova classificação dá à Comissão Europeia poderes de investigação para avaliar as funcionalidades do serviço e, quando aplicável, os sistemas relacionados, passando Bruxelas a supervisionar diretamente o cumprimento das novas obrigações.

O Reddit e o Roblox foram igualmente abrangidos pelas novas designações por permitirem aos utilizadores divulgar conteúdos de terceiros ao público.

A Comissão Europeia adianta que, com estas novas designações, são já 28 as plataformas ‘online’ e motores de pesquisa de muito grande dimensão abrangidos pelo regulamento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Regulamento dos Serviços Digitais estabelece regras para as plataformas e serviços digitais que operam na União Europeia, com requisitos reforçados para os serviços de muito grande dimensão, nomeadamente ao nível da transparência, moderação de conteúdos e gestão de riscos.

A Comissão Europeia e os Coordenadores dos Serviços Digitais dos Estados-membros partilham a responsabilidade pela supervisão e aplicação do regulamento.

Temas

Bruxelas
ChatGPT
União Europeia
Regras

Leia também

Bruxelas diz que ChatGPT tem de cumprir regras da UE para serviços digitais

O Reddit e o Roblox foram igualmente abrangidos pelas novas designações por permitirem aos utilizadores divulgar conteúdos de terceiros ao público.
Bruxelas diz que ChatGPT tem de cumprir regras da UE para serviços digitais

Streaming conquista Europa, mas Portugal fica abaixo da média da UE nas subscrições pagas

Quase um terço dos utilizadores de internet na UE tinha, em 2025, uma subscrição paga de streaming de filmes, séries ou desporto. Portugal registou 22% de subscritores, abaixo da média europeia de 32,7%, ocupando o 19.º lugar entre os 27 Estados-membros
Streaming conquista Europa, mas Portugal fica abaixo da média da UE nas subscrições pagas

EUA apreendem plataformas usadas para ocultar ciberataques chineses e Trump declara emergência na rede elétrica

Os EUA apreenderam domínios ligados a plataformas alegadamente usadas para ocultar ciberataques chineses contra infraestruturas críticas. No mesmo dia, Donald Trump declarou emergência nacional para proteger a rede elétrica e restringir equipamentos de países sob sanções
EUA apreendem plataformas usadas para ocultar ciberataques chineses e Trump declara emergência na rede elétrica

Mais vistos

Destaques