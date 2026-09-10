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A grande surpresa da Apple: primeiro iPhone dobrável chega em outubro a Portugal por mais de dois mil euros

A Apple entrou numa nova era com a estreia de John Ternus à frente da empresa e uma das maiores novidades dos últimos anos: o primeiro iPhone dobrável. Mas o novo modelo não chegou sozinho e há mais equipamentos a renovar o catálogo da tecnológica.
Redação
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Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

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O evento anual da Apple aconteceu esta quarta-feira com várias novidades a marcarem o catálogo em Cupertino, na Califórnia, na estreia de John Ternus à frente da empresa. 

A passagem de testemunho

Como sempre, o evento da Apple conta com vídeos pré gravados e momentos descontraídos. No caso da “passagem da maçã” de Tim Cook para John Ternus não foi diferente.

Num vídeo de introdução ao evento, o antigo CEO da empresa terminou com um plano seu e com a frase: “Não sou eu. É aquele ali”, apontando para Ternus. 

O primeiro iPhone dobrável 

Esta é a maior novidade de 2026. A Apple lançou o primeiro iPhone dobrável, com dimensões e formato semelhantes aos de um passaporte. O iPhone Duo abre-se na horizontal, ficando muito semelhante a um iPad - mas também pode ser usado na vertical. 

Quando é fechado, fica com um segundo ecrã mais pequeno. É o iPhone mais fino de sempre até hoje. 

"Outros criaram dobráveis que parecem dois telemóveis colados de forma desajeitada um ao outro", apontou John Ternus num vídeo pré-gravado ao apresentar o aparelho, destacando a forma como o ecrã do iPhone Duo fica com um ecrã "tão natural e intuitivo como o do iPad". 

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Quando chega às lojas?

O novo iPhone deverá chegar às lojas já em outubro. Em Portugal, estima-se que o custo comece nos 2.399 euros (256 GB) e chegue a 3.899 euros (com 2 TB de armazenamento). 

Os novos iPhones "tradicionais"

Como já era de esperar, além do novo iPhone inédito, a Apple lançou os mais regulares. Os novos iPhone 18 Pro e 18 Pro Max mantêm o formato tradicional, com novas cores para todos os gostos. 

Quanto custam?

Em Portugal, os preços deverão começar nos 1.499 e 1.649, respetivamente, o que representa um aumento de 100 euros em comparação com os valores iniciais da geração anterior (iPhone 17 Pro e 17 Pro Max).

Mais novidades

Noutras novidades, está uma nova versão de AirPods, a cerca de 129 dólares, com cancelamento de ruído e uma nova funcionalidade na linha mais acessível de auriculares: por 149 dólares, surge uma versão com funções adicionais, incluindo carregamento sem fios e controlo do volume através de movimentos na haste do auricular.

Também nos relógios surgem novidades, como o Watch Series 12 e o Watch Ultra 4 onde a aposta se foca num campo: saúde. Desde sensores capazes de recolher dados do ritmo cardíaco com maior frequência, até funcionalidades relacionadas com recuperação, as novidades focam-se em novos chips da marca que permitem dados mais precisos.

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