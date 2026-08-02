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Voo da TAP com destino a Boston aterra de emergência nos Açores

No sábado, um outro voo da TAP que descolou com destino a Curitiba, no Brasil, regressou a Lisboa devido a uma questão técnica.
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Um avião da TAP com destino a Boston, nos Estados Unidos, aterrou hoje de emergência no aeroporto das Lajes, nos Açores, devido a uma avaria técnica, disse à agência Lusa fonte do gabinete de comunicação da transportadora.

“O voo TP217, que partiu de Lisboa com destino a Boston, fez uma escala não programada na Terceira, por precaução, para avaliar uma questão técnica”, afirmou a fonte.

O Airbus A321 LR Long Range tinha descolado de Lisboa às 12:17, precisou a mesma fonte, acrescentando que “o voo seguirá para o destino final assim que possível”.

No sábado, um outro voo da TAP que descolou com destino a Curitiba, no Brasil, regressou a Lisboa devido a uma questão técnica.

O voo TP067 seguia com destino a Curitiba, mas a tripulação solicitou o regresso ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde tinha descolado.

Na origem deste regresso está uma “questão técnica”, segundo fonte oficial da TAP.

“A aterragem decorreu com total segurança e normalidade e os passageiros retomarão viagem assim que possível”, disse na altura a empresa, em comunicado.

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