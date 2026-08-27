Visita à prisão termina em detenção: mulher de 60 anos tentou passar cinco embalagens de haxixe a recluso

A mulher foi entregue à PSP e, após ser presente a tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, uma vez que já tinha antecedentes criminais no crime de tráfico de droga.

Uma mulher de 60 anos foi detida após ser apanhada por guardas prisionais a tentar passar droga a um recluso durante uma visita. Ficou em prisão preventiva por decisão do tribunal.

Em comunicado, a PSP explica que tudo aconteceu na passada sexta-feira, depois da mulher ter conseguido entrar no estabelecimento prisional com os estupefacientes.

Os guardas prisionais aperceberam-se da entrega da droga durante a visita e revistaram de imediato o recluso: apreenderam cinco embalagens de haxixe, suficientes para 104,12 doses individuais desta droga, segundo as autoridades.

A mulher foi entregue à PSP e, após ser presente a tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, uma vez que já tinha antecedentes criminais no crime de tráfico de droga.