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Visita à prisão termina em detenção: mulher de 60 anos tentou passar cinco embalagens de haxixe a recluso

A mulher foi entregue à PSP e, após ser presente a tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, uma vez que já tinha antecedentes criminais no crime de tráfico de droga.
Redação
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Uma mulher de 60 anos foi detida após ser apanhada por guardas prisionais a tentar passar droga a um recluso durante uma visita. Ficou em prisão preventiva por decisão do tribunal. 

Em comunicado, a PSP explica que tudo aconteceu na passada sexta-feira, depois da mulher ter conseguido entrar no estabelecimento prisional com os estupefacientes.

Os guardas prisionais aperceberam-se da entrega da droga durante a visita e revistaram de imediato o recluso: apreenderam cinco embalagens de haxixe, suficientes para 104,12 doses individuais desta droga, segundo as autoridades.

A mulher foi entregue à PSP e, após ser presente a tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, uma vez que já tinha antecedentes criminais no crime de tráfico de droga.

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