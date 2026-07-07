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Violência no Aeroporto de Lisboa: homem detido após agredir brutalmente agente da PSP e outros funcionários do aeroporto

O agente da PSP foi transportado para o hospital com lesões consideradas graves.
Redação
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Um cidadão irlandês foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de agredir um funcionário aeroportuário, um segurança e atacar de forma violenta agentes da PSP.

A ocorrência registou-se na tarde desta segunda-feira, cerca das 16h10, na zona dos voos europeus.

Confronto começou com agressão a funcionário

Tudo começou quando o suspeito, de 27 anos, alegadamente agrediu um funcionário da empresa Menzies, junto ao café Versailles, situado no quinto piso do aeroporto.

Perante o alerta, agentes da PSP deslocaram-se ao local para controlar a situação. No entanto, o homem reagiu de forma violenta à intervenção, investindo fisicamente contra os polícias que tentavam imobilizá-lo.

Agentes sofreram ferimentos

Durante o confronto, vários agentes foram atingidos, sofrendo lesões consideradas significativas.

A PSP refere, em comunicado, que os polícias sofreram traumatismos e ferimentos na face, tendo necessitado de receber assistência hospitalar após a ocorrência. Apesar das agressões, os agentes conseguiram controlar o suspeito e proceder à sua detenção na sala de recolha de bagagens.

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Suspeito aguarda nas "celas de detenção provisória"

Após a detenção, o homem foi conduzido para as instalações da PSP de Lisboa onde permanece nas "celas de detenção provisória" até ser presente à autoridade competente primeiro interrogatório judicial.

Luís Neves condena as agressoões

"As agressões contra elementos das forças de segurança, que diariamente garantem a proteção de todos, são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado", pode ler-se no comunicado.

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