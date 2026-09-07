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Violência doméstica. Condenado depois de ter sido absolvido

O Tribunal da Relação de Évora condenou a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, um homem de 32 anos que tinha sido absolvido em primeira instância num processo de violência doméstica. Terá ainda de pagar 5.000 euros à mulher e manter-se afastado da vítima
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Guardar um rolo de papel higiénico na cozinha em vez da casa de banho. Truque está a espalhar-se nas redes sociais

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O Tribunal da Relação de Évora (TRE) condenou por violência doméstica um homem de 32 anos que tinha sido absolvido em primeira instância, em Reguengos de Monsaraz.

O homem foi condenado a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, pela prática de um crime de violência doméstica agravado contra a mulher, de 25 anos. Terá ainda de pagar 5.000 euros à vítima.

A decisão do TRE, cujo acórdão foi proferido a 14 de julho, já transitou em julgado. A condenação surgiu na sequência de um recurso apresentado pelo Ministério Público (MP) contra a sentença de absolvição proferida pelo Tribunal de Reguengos de Monsaraz, em novembro de 2025.

Pena suspensa com regime de prova

A suspensão da pena fica sujeita a um regime de prova e à obrigação de o condenado frequentar um programa específico de prevenção da violência doméstica, informou o MP.

O homem terá também de manter-se afastado da vítima, da residência e do local de trabalho desta, estando proibido de estabelecer qualquer tipo de contacto com a mulher.

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A única exceção prevista está relacionada com o exercício das responsabilidades parentais relativamente ao filho menor que têm em comum.

Relação critica apreciação da prova

Na decisão, citada pela Procuradoria-Geral Regional de Évora, os juízes desembargadores consideraram que a forma como o tribunal de primeira instância avaliou os testemunhos e declarações prestados durante o julgamento foi “manifestamente contrária às regras da experiência comum”.

Para o TRE, a fundamentação utilizada na sentença não permitia sustentar de forma racional e lógica a existência da “dúvida razoável” que levou à absolvição do arguido.

O Ministério Público explicou que, em primeira instância, a decisão tinha sido sustentada sobretudo na falta de credibilidade atribuída ao depoimento da vítima, em contraponto com as declarações do arguido.

A Relação de Évora entendeu, contudo, que não existe qualquer impedimento legal a que a convicção do tribunal seja formada com base no depoimento de uma única testemunha.

Violência doméstica ocorre muitas vezes sem testemunhas

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Os desembargadores salientaram que o depoimento de uma vítima, tal como qualquer outro meio de prova oral, está sujeito ao princípio da livre apreciação da prova.

O tribunal destacou ainda uma característica dos crimes de violência doméstica: muitos dos atos de agressão ocorrem no espaço privado e sem testemunhas oculares.

Nesse sentido, considerou que não há fundamento para afastar, à partida, a possibilidade de uma condenação assente nas declarações da própria vítima.

Com a decisão da Relação, o homem foi condenado por violência doméstica agravada e fica sujeito não só à pena de prisão suspensa, mas também às medidas de afastamento e acompanhamento determinadas pelo tribunal.

Temas

Violência doméstica
Tribunal da Relação de Évora
Reguengos de Monsaraz
Absolvição
Condenação

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