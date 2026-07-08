Violação em hotel de Lisboa: PJ detém rececionista suspeito de atacar estagiário de 19 anos

O suspeito, de 28 anos, foi detido por crimes de violação agravada e crime de perseguição.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um homem de 28 anos suspeito da prática de crimes de violação agravada e de um crime de perseguição sobre um jovem de 19 anos, estagiário numa unidade hoteleira da capital.

Em comunicado a PJ revela que os factos ocorrera a 1 e 2 de julho, no hotel onde a vítima realizava um estágio profissional e onde o suspeito exercia funções como rececionista.

Segundo a investigação, durante uma ronda noturna às instalações do hotel, momento em que o estagiário se encontrava sob supervisão do alegado agressor, este conduziu-o para uma zona sem cobertura do sistema de videovigilância. Nesse local, terá consumado a violação recorrendo a violência física.

O suspeito terá repetido o crime no turno seguinte, apesar da resistência manifestada pela vítima. Perante o receio de que os abusos continuassem, o jovem decidiu pedir ajuda a uma pessoa da sua confiança.

Na sequência da denúncia, o hotel optou por transferir o estagiário para outra unidade hoteleira. Ainda assim, segundo a PJ, o suspeito continuou a procurar a vítima no novo local de trabalho e tentou contactá-la de forma insistente, comportamento que terá provocado um sentimento de permanente inquietação e medo.

A investigação levou à realização de diligências urgentes, incluindo inspeções no local onde os alegados crimes terão ocorrido. Perante os indícios recolhidos e considerando os perigos de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa, a PJ avançou para a detenção do suspeito fora de flagrante delito.

O detido, um cidadão estrangeiro, será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão avaliadas e aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.