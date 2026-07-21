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Vigilante de 63 anos detido por suspeita de tráfico de cocaína na Nazaré

Um vigilante de segurança privada, de 63 anos, foi detido em flagrante delito na Nazaré por suspeita de tráfico de droga. Segundo a PSP, o homem aproveitava a atividade profissional numa grande superfície comercial para alegadamente vender doses de cocaína a consumidores que se deslocavam ao local
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Vigilante de 63 anos detido por suspeita de tráfico de cocaína na Nazaré

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Um vigilante de segurança privada, de 63 anos, foi detido em flagrante delito, no dia 12 de julho, por suspeita da prática do crime de tráfico de droga na Nazaré, no distrito de Leiria, informou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a PSP, o homem exercia funções de vigilante numa grande superfície comercial da Nazaré e aproveitava alegadamente a atividade profissional para vender doses de cocaína a consumidores que se deslocavam àquele espaço.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que levou a PSP a cumprir mandados de busca domiciliária e ao veículo utilizado pelo suspeito. As diligências culminaram na detenção em flagrante delito e na apreensão de diverso material relacionado com a alegada atividade ilícita.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam 9,37 gramas de cocaína, quantidade que, de acordo com a PSP, corresponde a cerca de 46 doses individuais.

Foram ainda apreendidos 1.780 euros em dinheiro, dois telemóveis e uma balança digital, equipamento habitualmente utilizado na preparação e doseamento de droga.

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A operação resultou também na apreensão de um bastão extensível, de um cartão profissional de segurança privada e de um veículo ligeiro de passageiros que seria alegadamente utilizado no contexto da atividade ilícita.

O suspeito foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial. Ficou sujeito à medida de coação de apresentações trissemanais na esquadra da PSP da área da sua residência.

O homem ficou ainda proibido de frequentar as grandes superfícies comerciais onde exercia funções, bem como os respetivos parques de estacionamento.

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