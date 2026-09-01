Vídeos falsos, lucros garantidos e pressão para decidir: CMVM alerta para novas burlas

Os contactos podem surgir de forma inesperada, através de chamadas telefónicas, SMS, WhatsApp, email ou redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

Promessas de dinheiro fácil, rendimentos garantidos e vídeos que parecem mostrar figuras conhecidas a recomendar investimentos. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o aumento das burlas relacionadas com falsos investimentos e avisa que a Inteligência Artificial está a tornar estes esquemas cada vez mais convincentes.

Segundo a CMVM, os autores destes esquemas procuram primeiro conquistar a confiança das potenciais vítimas, aproveitando sobretudo a falta de experiência ou informação sobre matérias financeiras.

As oportunidades apresentadas parecem, muitas vezes, demasiado boas para serem verdade: prometem rendimentos elevados ou garantidos e sem risco.

Para convencer as vítimas, os burlões podem recorrer a linguagem técnica e apresentar-se como especialistas dos mercados financeiros. Também podem fazer-se passar por amigos, familiares, vizinhos ou representantes de entidades conhecidas.

A pressão para tomar uma decisão rapidamente é outro dos sinais a que os investidores devem estar atentos. A CMVM alerta para situações em que as vítimas são incentivadas a não consultar familiares, amigos ou profissionais que possam levantar dúvidas sobre a proposta.

IA ajuda a tornar falsas recomendações mais credíveis

Um dos métodos identificados pela CMVM passa pela utilização de publicidade enganosa com vídeos, notícias ou outros conteúdos falsos.

Estes conteúdos podem usar indevidamente o nome e a imagem de personalidades públicas ou instituições reconhecidas para transmitir uma falsa sensação de segurança.

A utilização de novas tecnologias, incluindo Inteligência Artificial (IA), veio facilitar a criação e propagação destes conteúdos. Por isso, a CMVM recomenda que os investidores não assumam que um vídeo, entrevista, notícia ou publicação nas redes sociais é verdadeira apenas porque apresenta uma personalidade conhecida ou uma instituição oficial.

Há um detalhe importante sobre os contactos da CMVM

A própria identidade da autoridade pode também ser utilizada para dar credibilidade às burlas. A CMVM esclarece que "nunca contacta investidores através da aplicação WhatsApp".

Os contactos legítimos da entidade são feitos através de remetentes com o domínio "@cmvm.pt", embora possam existir endereços semelhantes criados para parecerem autênticos.

Perante um contacto suspeito, a recomendação é não abrir anexos, aceder a links ou clicar em publicidade. Também não deve ser permitido o acesso remoto ao telemóvel ou computador através de aplicações de partilha de ecrã.

A CMVM aconselha ainda a nunca fornecer credenciais bancárias ou dados pessoais, nem transferir dinheiro para alegadas recuperações de investimentos anteriores ou para pagar supostas comissões, seguros, impostos ou outras despesas administrativas.

Antes de investir, confirme quem está do outro lado

A autoridade recomenda que qualquer oportunidade de investimento seja verificada antes de ser entregue qualquer quantia.

Os investidores devem confirmar se a entidade que apresenta a proposta está autorizada a exercer atividade em Portugal, através da lista de intermediários financeiros autorizados disponibilizada pela CMVM.

Também é possível utilizar o Portal Institucional ou o Portal do Investidor da CMVM para confirmar a autenticidade de informação atribuída à entidade, incluindo alegadas notícias divulgadas por meios de comunicação social.

Quem receber contactos ou solicitações que considere fraudulentos pode contactar a Linha de Apoio ao Investidor, através do número 800 205 339, ou pelo email investidor@cmvm.pt.

A CMVM salienta, contudo, que este contacto não substitui a apresentação de uma denúncia junto das autoridades competentes quando esteja em causa uma possível infração criminal.