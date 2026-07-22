Viajaram do Brasil para matar ex-namorado da filha. Casal e alegado assassino contratado foram detidos quando tentava fugir de Portugal

Dois homens e uma mulher são suspeitos de terem planeado a morte de um empreiteiro de 60 anos para o assaltar. A Polícia Judiciária intercetou os três no Aeroporto de Lisboa, quando se preparavam para regressar ao Brasil.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e uma mulher, com idades entre os 40 e os 45 anos, suspeitos dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, na sequência da morte de um empreiteiro de 60 anos, ocorrida no Porto, na noite de 8 de julho.

Em comunicado, a PJ revela que os três suspeitos viajaram do Brasil para Portugal com o crime previamente preparado. Saíram daquele país a 6 de julho e aterraram no Aeroporto de Lisboa na manhã seguinte, seguindo depois para o Porto.

Segundo a investigação, os suspeitos sabiam que a vítima guardava quantias significativas em dinheiro na residência. Depois de entrarem na habitação, recorreram à violência, manietaram o homem e provocaram-lhe a morte por asfixia, apoderando-se posteriormente de diversos bens de valor antes de fugirem para Lisboa.

A operação policial culminou na segunda-feira, quando os três foram detidos no Aeroporto de Lisboa, momentos antes de embarcarem num voo de regresso ao Brasil. A PJ adianta que os suspeitos tinham consigo uma elevada quantia em numerário e artigos adquiridos com parte do dinheiro furtado.

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima chamava-se Francisco Sousa, tinha 60 anos e era empreiteiro. O diário adianta que os suspeitos são os pais da ex-namorada do construtor e um homem alegadamente contratado para cometer o homicídio. Quando foram detidos, tinham ainda na sua posse, pelo menos, 15 mil euros alegadamente roubados à vítima.

De acordo com a mesma publicação, o corpo de Francisco Sousa foi encontrado apenas a 10 de julho, depois de um amigo ter alertado as autoridades por não conseguir contactá-lo. O cadáver estava na habitação, na zona da Bonjóia, manietado e com sinais de agressões e de asfixia.

Os três detidos já foram presentes em tribunal e ficaram em prisão preventiva.