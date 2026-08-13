quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Viagem da família real saudita à Madeira é cancelada por questões de falta de privacidade

A família real saudita não vai chegar a pisar a Madeira. Depois de vários preparativos para uma visita privada, a comitiva terá cancelado a viagem por considerar que a privacidade não estava assegurada.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Viagem da família real saudita à Madeira é cancelada por questões de falta de privacidade
AP

Bebé de três meses encontrada morta em casa em Espanha. Morte natural não foi certificada e pais foram detidos

Relacionados

Madeira prepara chegada inédita do príncipe herdeiro saudita: Mohammed bin Salman vai conhecer terra natal de Cristiano Ronaldo

A Mohammed bin Salman juntam-se outras figuras de relevo do Reino da Arábia Saudita, que deverão ficar alojadas num hotel de cinco estrelas do Funchal.
Madeira prepara chegada inédita do príncipe herdeiro saudita: Mohammed bin Salman vai conhecer terra natal de Cristiano Ronaldo

A visita privada de membros da família real da Arábia Saudita à Madeira, prevista para os próximos dias, foi cancelada devido a preocupações relacionadas com a privacidade da comitiva, segundo informação avançada pela Diário de Notícias da Madeira.

A viagem envolvia uma operação logística de grande dimensão, com preparativos relacionados com alojamento, transportes e segurança. No entanto, a forma como esses preparativos estavam a ser conduzidos terá desagradado aos visitantes sauditas, que terão considerado que a sua privacidade estava a ser comprometida.

Quem vinha à Madeira?

A composição exata da comitiva não chegou a ser oficialmente divulgada.

Entre os nomes apontados está o da princesa Sara bint Mashour Al Saud, mulher do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

Um Boeing 787 saudita esteve no aeroporto

Um dos elementos que alimentou a expectativa em torno da possível visita foi a presença de um Boeing 787 Dreamliner pertencente à frota do Reino da Arábia Saudita no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A aeronave realizou aterragens e descolagens de teste no aeroporto, numa operação que permitiu avaliar a capacidade das instalações para receber um avião deste tipo. Foi a primeira vez que um Boeing 787 realizou este tipo de operação no aeroporto madeirense, segundo a imprensa local.

PSP diz desconhecer operação que iria receber a comitiva

A Polícia de Segurança Pública da Madeira afirmou, entretanto, que não tinha conhecimento de qualquer operação em curso para receber ou acompanhar uma delegação saudita.

Segundo informação divulgada pelo Diário de Notícias da Madeira, a PSP Regional indicou que desconhecia o programa de uma eventual visita da família real.

A ausência de confirmação oficial contrasta com os vários preparativos que tinham sido noticiados na região.

Cristiano Ronaldo também entrou nas especulações

A possível viagem à Madeira ganhou ainda maior atenção devido à relação de Cristiano Ronaldo com a Arábia Saudita.

O futebolista português mantém uma relação próxima com o país. Mohammed bin Salman esteve inclusive com Ronaldo num encontro que contou também com Donald Trump, em Washington, no ano passado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma das explicações avançadas pela imprensa local para a escolha da Madeira estaria precisamente relacionada com o interesse pela terra natal do futebolista português.

Temas

Viagem cancelada
Madeira
Família Real Saudita
Privacidade
Mohammed bin Salman

Leia também

Mosquito-tigre-asiático detetado em Guimarães: pode transmitir Dengue e Zika

Não há, por enquanto, casos de doenças transmitidas por este mosquito, mas a situação está a ser monitorizada pelas autoridades competentes.
Mosquito-tigre-asiático detetado em Guimarães: pode transmitir Dengue e Zika

Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Depois de vários dias marcados por temperaturas elevadas, o fim de semana traz algum alívio a grande parte do território. A descida será acompanhada pela possibilidade de chuva em algumas zonas do interior, mas a pausa no calor deverá ser curta.
Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos

A investigação, que durou cerca de ano e meio, revelou uma estrutura organizada entre reclusos e pessoas no exterior. A operação da PJ terminou com 20 detenções e a apreensão de dinheiro, droga, armas e outros materiais.
Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos

Mais vistos

Destaques