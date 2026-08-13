Viagem da família real saudita à Madeira é cancelada por questões de falta de privacidade

A família real saudita não vai chegar a pisar a Madeira. Depois de vários preparativos para uma visita privada, a comitiva terá cancelado a viagem por considerar que a privacidade não estava assegurada.

A visita privada de membros da família real da Arábia Saudita à Madeira, prevista para os próximos dias, foi cancelada devido a preocupações relacionadas com a privacidade da comitiva, segundo informação avançada pela Diário de Notícias da Madeira.

A viagem envolvia uma operação logística de grande dimensão, com preparativos relacionados com alojamento, transportes e segurança. No entanto, a forma como esses preparativos estavam a ser conduzidos terá desagradado aos visitantes sauditas, que terão considerado que a sua privacidade estava a ser comprometida.

Quem vinha à Madeira?

A composição exata da comitiva não chegou a ser oficialmente divulgada.

Entre os nomes apontados está o da princesa Sara bint Mashour Al Saud, mulher do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

Um Boeing 787 saudita esteve no aeroporto

Um dos elementos que alimentou a expectativa em torno da possível visita foi a presença de um Boeing 787 Dreamliner pertencente à frota do Reino da Arábia Saudita no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

A aeronave realizou aterragens e descolagens de teste no aeroporto, numa operação que permitiu avaliar a capacidade das instalações para receber um avião deste tipo. Foi a primeira vez que um Boeing 787 realizou este tipo de operação no aeroporto madeirense, segundo a imprensa local.

PSP diz desconhecer operação que iria receber a comitiva

A Polícia de Segurança Pública da Madeira afirmou, entretanto, que não tinha conhecimento de qualquer operação em curso para receber ou acompanhar uma delegação saudita.

Segundo informação divulgada pelo Diário de Notícias da Madeira, a PSP Regional indicou que desconhecia o programa de uma eventual visita da família real.

A ausência de confirmação oficial contrasta com os vários preparativos que tinham sido noticiados na região.

Cristiano Ronaldo também entrou nas especulações

A possível viagem à Madeira ganhou ainda maior atenção devido à relação de Cristiano Ronaldo com a Arábia Saudita.

O futebolista português mantém uma relação próxima com o país. Mohammed bin Salman esteve inclusive com Ronaldo num encontro que contou também com Donald Trump, em Washington, no ano passado.

Uma das explicações avançadas pela imprensa local para a escolha da Madeira estaria precisamente relacionada com o interesse pela terra natal do futebolista português.