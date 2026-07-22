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Verão aumenta risco de crianças se perderem. PSP já entregou 70 mil pulseiras este ano

A PSP entregou mais de 70 mil pulseiras no primeiro semestre de 2026 através do programa "Estou Aqui! Crianças", que permite identificar menores que se percam temporariamente das famílias. Desde 2012, a iniciativa já atribuiu mais de 769.900 pulseiras e ajudou a reencontrar 65 crianças. A PSP reforça o apelo à adesão durante o verão, quando aumenta a concentração de famílias em praias, festivais e outros espaços públicos
Redação
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A PSP entregou mais de 70 mil pulseiras no primeiro semestre de 2026 no âmbito do programa "Estou Aqui! Crianças", uma iniciativa que permite identificar e ajudar a reencontrar menores que se percam temporariamente das suas famílias. Desde o início do ano, duas crianças já foram reencontradas graças ao programa.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, entre janeiro e junho foram registadas 58.233 adesões à iniciativa e entregues 70.035 pulseiras.

"Neste período, foram entregues 70.035 pulseiras. Ainda no presente ano, o programa já permitiu o reencontro de duas crianças com as suas famílias", refere a PSP.

Programa já ajudou a reencontrar 65 crianças

O programa "Estou Aqui!" foi criado em 2012 e, desde então, já permitiu a atribuição de mais de 769.900 pulseiras.

Segundo os dados divulgados pela PSP, a iniciativa contribuiu para o reencontro rápido de 65 crianças com as respetivas famílias, depois de estas se terem perdido momentaneamente dos seus acompanhantes.

As pulseiras funcionam como um mecanismo simples de identificação e permitem às autoridades localizar rapidamente os responsáveis por uma criança que seja encontrada perdida.

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A PSP apela, por isso, a uma "maior vigilância dos mais novos" e recomenda a adesão ao programa "Estou Aqui! Crianças".

O que fazer se uma criança com pulseira se perder?

Caso uma criança equipada com a pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre deve contactar a PSP através do número de emergência nacional, o 112.

É necessário indicar o local onde a criança se encontra e comunicar o código inscrito na pulseira. Com essa informação, as autoridades podem identificar a criança e agilizar o contacto com a família.

Quem pode aderir ao programa "Estou Aqui! Crianças"?

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As pulseiras destinam-se a crianças e adolescentes entre os 2 e os 15 anos, residentes em Portugal ou que estejam no país de férias.

A adesão ao programa é gratuita e pode ser feita através da plataforma oficial "Estou Aqui!". A pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida.

A PSP recomenda que as famílias considerem a adesão ao programa, especialmente durante o verão, como uma medida adicional de segurança para os mais novos em locais de grande afluência.

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PSP
Programa Estou Aqui
Crianças
Pulseira
Vigilância

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