Vem aí a nova época de tempestades e já há 21 nomes para elas: Saiba como é que são 'batizadas'

A temporada 2026/2027 começou esta segunda-feira e prolonga-se até agosto do próximo ano. Há 21 nomes preparados, mas só as tempestades com potencial para provocar impactos severos podem receber um deles.

A nova época de nomeação de tempestades extratropicais na Europa já começou. A temporada 2026/2027 arrancou a 1 de setembro e decorre até 31 de agosto de 2027, com Portugal a participar através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Durante este período, algumas tempestades poderão ser “batizadas” com nomes previamente definidos pelos serviços meteorológicos europeus. A escolha não é feita para todos os fenómenos: existem critérios específicos para decidir quando uma tempestade deve receber uma designação, segundo o IPMA.

Quando é que uma tempestade recebe um nome?

O principal critério é o vento. Uma tempestade é nomeada quando está prevista a emissão de avisos meteorológicos de nível laranja ou vermelho.

Podem, contudo, ser considerados outros fenómenos meteorológicos quando exista potencial para provocar impactos severos.

A existência de um nome comum permite identificar mais facilmente uma tempestade e acompanhar a sua evolução à medida que atravessa diferentes países.

Há 21 nomes preparados

Para esta temporada foi definida uma lista com 21 nomes, de A a Z, alternando entre nomes masculinos e femininos.

Algumas letras foram excluídas devido à dificuldade em encontrar nomes que sejam facilmente percetíveis por todos os países envolvidos.

Portugal integra o chamado grupo sudoeste, responsável pela lista juntamente com Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Andorra.

O processo é coordenado pela EUMETNET, que reúne os serviços meteorológicos europeus.

E se a tempestade vier de um furacão?

Existe uma situação específica em que não é escolhido um novo nome.

Quando um ciclone tropical proveniente do Atlântico passa a tempestade extratropical, mantém a designação que lhe foi atribuída originalmente pelo National Hurricane Center (NHC), dos Estados Unidos.

Desta forma, o mesmo sistema meteorológico mantém a identidade com que já era acompanhado.

Por que razão são dadas nomes às tempestades?

A nomeação pretende tornar mais clara e eficaz a comunicação de fenómenos meteorológicos potencialmente perigosos.

O IPMA destaca ainda que a utilização de nomes facilita a coordenação entre os Serviços Meteorológicos Nacionais e as autoridades de Proteção Civil.

Permite também identificar e acompanhar mais facilmente as depressões ao longo do seu percurso pela Europa, sobretudo quando afetam vários países.

A partir de agora, a lista está definida. O nome seguinte só será utilizado quando uma tempestade cumprir os critérios estabelecidos pelos serviços meteorológicos do grupo.