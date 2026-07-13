Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

Um veículo pesado de mercadorias despistou-se na manhã desta segunda-feira na Estrada Nacional 4 (EN4), no concelho de Borba, no distrito de Évora, provocando um forte dispositivo de socorro para resgatar o condutor, que ficou encarcerado no interior da viatura.
O acidente aconteceu por volta das 07h30, ao quilómetro 154 da EN4, na ligação entre Borba e Estremoz. "Os operacionais estão a proceder a manobras de desencarceramento, desconhecendo-se ainda a gravidade dos ferimentos", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Central."
No local estão 13 operacionais, apoiados por vária viaturas.
A EN4 não está cortada.