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Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

O acidente aconteceu por volta das 07h30 desta segunda-feira.
Redação
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Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

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Um veículo pesado de mercadorias despistou-se na manhã desta segunda-feira na Estrada Nacional 4 (EN4), no concelho de Borba, no distrito de Évora, provocando um forte dispositivo de socorro para resgatar o condutor, que ficou encarcerado no interior da viatura.

O acidente aconteceu por volta das 07h30, ao quilómetro 154 da EN4, na ligação entre Borba e Estremoz. "Os operacionais estão a proceder a manobras de desencarceramento, desconhecendo-se ainda a gravidade dos ferimentos", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Central."

No local estão 13 operacionais, apoiados por vária viaturas.

A EN4 não está cortada.

Temas

EN4 Borba
Veículo pesado
Desencarceramento
Camião
Évora

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O acidente aconteceu por volta das 07h30 desta segunda-feira.
Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

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