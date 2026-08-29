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Veículo despista-se em Castelo Branco e provoca a morte de mulher de 45 anos

Uma mulher de 45 anos morreu depois de ser atropelada por um veículo que se despistou no centro de Cebolais de Cima, no distrito Castelo Branco. O condutor sofreu ferimentos ligeiros.
SOL/Lusa
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Uma mulher morreu hoje atropelada por um veículo ligeiro de mercadorias que se despistou no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil da Beira Baixa.

O condutor sofreu ferimentos ligeiros.

“Um veículo ligeiro de mercadorias despistou-se no meio da localidade de Cebolais de Cima, Castelo Branco, e provocou um ferido ligeiro, um homem de 69 anos, e vitimou mortalmente uma mulher de 45, que foi atropelada pelo veículo despistado”, disse.

O alerta foi dado às 11:29 e no local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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