Veículo despista-se em Castelo Branco e provoca a morte de mulher de 45 anos

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Um homem de 94 anos morreu, na manhã deste domingo, depois de ter sido atropelado por uma carrinha da Junta de Freguesia de Arrifana, no concelho de Santa Maria da Feira. O acidente ocorreu na Avenida 5 de Outubro e está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR
Uma mulher morreu hoje atropelada por um veículo ligeiro de mercadorias que se despistou no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil da Beira Baixa.
O condutor sofreu ferimentos ligeiros.
“Um veículo ligeiro de mercadorias despistou-se no meio da localidade de Cebolais de Cima, Castelo Branco, e provocou um ferido ligeiro, um homem de 69 anos, e vitimou mortalmente uma mulher de 45, que foi atropelada pelo veículo despistado”, disse.
O alerta foi dado às 11:29 e no local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).