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Vai ver o eclipse? Há cinco coisas que provavelmente já lhe disseram sobre o fenómeno e não são verdade

Dos óculos de sol às grávidas e aos animais, esclarecemos cinco dos mitos mais comuns antes de olhar para o céu.
Redação
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Depois de ser sugado pela janela do avião, Ryanair contactou o filho para saber se queria remarcar o voo

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Muito se tem alertado para os perigos de ver um eclipse solar total sem a proteção correta. E, embora as recomendações sejam reais e devam ser cumpridas, há alguns mitos que devem ser esclarecidos.

Entre óculos de sol, gravidez e animais, são muitas as ideias que continuam a circular sempre que a Lua se prepara para esconder o Sol. Mas, afinal, o que é mito e o que é verdade?

“Um eclipse solar faz mal só por acontecer.”
É mito. O eclipse não torna a radiação solar mais perigosa : o problema é olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada.

Não se esqueca dos seus óculos próprios, que devem estar em conformidade com a única certificação possível: a norma EN ISO 12312-2, que garante a filtragem da radiação solar.

“Durante a totalidade também é preciso usar óculos de eclipse.”

É Mito — mas com uma ressalva importante. Quando a Lua cobre completamente o disco solar, é seguro olhar diretamente para o eclipse a olho nu durante a totalidade. No entanto, assim que aparecer novamente qualquer parte do Sol, é necessário voltar a colocar os óculos certificados. Pelo sim, pelo não, não arrisque olhar para o fenómeno sem os óculos para o eclipse.

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E também é mito se pensar que, se o sol estiver tapado a 90, 95 ou 99% já é seguro olhar. Mesmo com o Sol quase totalmente tapado, continua a existir radiação solar intensa. Fora da totalidade (100%), é sempre necessária proteção, tal como a NASA alerta.

“Os óculos de sol normais protegem os olhos durante o eclipse.”
Esta frase foi uma das mais desmistificadas nos últimos dias. Mesmo os óculos de sol muito escuros não filtram a radiação solar de forma adequada. É necessário utilizar proteção própria para observação solar, com certificação adequada.

“Um eclipse pode deixar as pessoas cegas de imediato.”
Não é exatamente assim que acontece. Um dos perigos é, precisamente, o facto de os danos na retina poderem acontecer sem qualquer sintoma imediato. A pessoa pode continuar a olhar para o Sol sem perceber que está a lesionar a visão. Nestes casos, os problemas devem surgir mais tarde.

“O eclipse é perigoso para grávidas, bebés ou animais.”
Mito. Não há evidência científica de que um eclipse solar tenha efeitos extraordinários sobre grávidas, bebés ou animais. Os cuidados são os mesmos: não olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada. Os animais, aliás, podem simplesmente apresentar alterações normais de comportamento provocadas pela mudança repentina de luz. Mas também com eles deve ter alguns cuidados importantes.

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No meio de tantos avisos e crenças que surgem sempre que acontece um eclipse, a regra mais importante é simples: não arrisque a sua visão. Se estiver numa zona onde o eclipse, que só voltará a acontecer desta forma em 2144, será apenas parcial, mantenha sempre a proteção adequada.

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Eclipse solar total
Portugal
12 de agosto
Danos na retina
Óculos de sol

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