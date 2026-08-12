Vai ver o eclipse? Há cinco coisas que provavelmente já lhe disseram sobre o fenómeno e não são verdade

Dos óculos de sol às grávidas e aos animais, esclarecemos cinco dos mitos mais comuns antes de olhar para o céu.

Muito se tem alertado para os perigos de ver um eclipse solar total sem a proteção correta. E, embora as recomendações sejam reais e devam ser cumpridas, há alguns mitos que devem ser esclarecidos.

Entre óculos de sol, gravidez e animais, são muitas as ideias que continuam a circular sempre que a Lua se prepara para esconder o Sol. Mas, afinal, o que é mito e o que é verdade?

“Um eclipse solar faz mal só por acontecer.”

É mito. O eclipse não torna a radiação solar mais perigosa : o problema é olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada.

Não se esqueca dos seus óculos próprios, que devem estar em conformidade com a única certificação possível: a norma EN ISO 12312-2, que garante a filtragem da radiação solar.

“Durante a totalidade também é preciso usar óculos de eclipse.”

É Mito — mas com uma ressalva importante. Quando a Lua cobre completamente o disco solar, é seguro olhar diretamente para o eclipse a olho nu durante a totalidade. No entanto, assim que aparecer novamente qualquer parte do Sol, é necessário voltar a colocar os óculos certificados. Pelo sim, pelo não, não arrisque olhar para o fenómeno sem os óculos para o eclipse.

E também é mito se pensar que, se o sol estiver tapado a 90, 95 ou 99% já é seguro olhar. Mesmo com o Sol quase totalmente tapado, continua a existir radiação solar intensa. Fora da totalidade (100%), é sempre necessária proteção, tal como a NASA alerta.

“Os óculos de sol normais protegem os olhos durante o eclipse.”

Esta frase foi uma das mais desmistificadas nos últimos dias. Mesmo os óculos de sol muito escuros não filtram a radiação solar de forma adequada. É necessário utilizar proteção própria para observação solar, com certificação adequada.

“Um eclipse pode deixar as pessoas cegas de imediato.”

Não é exatamente assim que acontece. Um dos perigos é, precisamente, o facto de os danos na retina poderem acontecer sem qualquer sintoma imediato. A pessoa pode continuar a olhar para o Sol sem perceber que está a lesionar a visão. Nestes casos, os problemas devem surgir mais tarde.

“O eclipse é perigoso para grávidas, bebés ou animais.”

Mito. Não há evidência científica de que um eclipse solar tenha efeitos extraordinários sobre grávidas, bebés ou animais. Os cuidados são os mesmos: não olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada. Os animais, aliás, podem simplesmente apresentar alterações normais de comportamento provocadas pela mudança repentina de luz. Mas também com eles deve ter alguns cuidados importantes.

No meio de tantos avisos e crenças que surgem sempre que acontece um eclipse, a regra mais importante é simples: não arrisque a sua visão. Se estiver numa zona onde o eclipse, que só voltará a acontecer desta forma em 2144, será apenas parcial, mantenha sempre a proteção adequada.