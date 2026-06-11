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Vai sair à noite? A PJ deixa um alerta que pode evitar situações graves

Polícia Judiciária alerta para a circulação de novas drogas sintéticas e para o risco de bebidas adulteradas. Conheça os sinais de perigo e os cuidados que deve adotar antes de sair.
Redação
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Vai sair à noite? A PJ deixa um alerta que pode evitar situações graves

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Com o verão à porta e a aproximação de festivais, festas populares, concertos e noites de diversão, a Polícia Judiciária (PJ) lançou um alerta para uma ameaça que pode passar despercebida, mas ter consequências graves para a saúde e segurança de quem sai à noite.

Segundo a PJ, Portugal não está imune à crescente circulação de novas drogas sintéticas, substâncias muitas vezes produzidas de forma clandestina e cuja composição é frequentemente desconhecida até dos próprios consumidores.

O alerta surge no âmbito de uma campanha de sensibilização que pretende reforçar a prevenção junto dos jovens e de todos os que frequentam espaços de diversão noturna.

Sabe realmente o que está a consumir?

Uma das principais preocupações das autoridades está relacionada com substâncias psicoativas adulteradas ou vendidas sob falsas aparências.

De acordo com a PJ, existe um mercado cada vez mais dinâmico de drogas sintéticas que circula entre festas, festivais e ambientes de convívio noturno. Muitas destas substâncias são produzidas em condições precárias e podem conter componentes diferentes daqueles que os consumidores acreditam estar a adquirir.

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A polícia alerta ainda para a venda de drogas apresentadas como produtos inovadores ou aparentemente inofensivos, mas que podem provocar reações graves e imprevisíveis.

E se colocarem algo na sua bebida?

A PJ chama também a atenção para o risco de adulteração de bebidas.

Algumas substâncias utilizadas para este fim são praticamente impossíveis de detetar a olho nu, podendo ser inodoras, transparentes e facilmente misturadas em copos sem que a vítima se aperceba.

As consequências podem ir desde a perda de consciência e desorientação até situações que deixam a pessoa particularmente vulnerável à prática de crimes.

Como pode proteger-se?

A Polícia Judiciária recomenda um conjunto de medidas simples que podem reduzir significativamente os riscos.

Entre os principais conselhos estão comprar e consumir apenas as próprias bebidas, manter sempre o copo sob vigilância e evitar aceitar bebidas oferecidas por desconhecidos.

As autoridades aconselham também a desconfiar de substâncias vendidas a preços invulgarmente baixos ou apresentadas como alternativas "milagrosas", lembrando que uma única toma pode provocar efeitos severos.

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Porque é importante estar atento neste verão?

Para a PJ, a prevenção continua a ser a melhor forma de proteção.

As autoridades recordam que muitas situações de perigo podem ser evitadas através da adoção de comportamentos responsáveis e da partilha de informação entre amigos e familiares.

A mensagem é simples: divertir-se não deve significar baixar a guarda. Estar atento ao que consome e ao que acontece à sua volta pode fazer toda a diferença entre uma noite tranquila e uma situação com consequências irreversíveis.

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Drogas Sinteticas
Bebidas Adulteradas
Segurança Noturna
Riscos Drogas
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