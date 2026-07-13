Vai reservar alojamento para as férias? PSP e Airbnb deixam um alerta importante

Com o verão a entrar no período de maior procura por reservas, aumentam também os esquemas fraudulentos dirigidos a quem procura alojamento online. A PSP e a plataforma Airbnb deixam um conjunto de recomendações para evitar prejuízos.

Com milhares de portugueses a preparar as férias de verão, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Airbnb lançaram um alerta para o aumento das burlas relacionadas com reservas de alojamento feitas através da internet. Segundo as duas entidades, este é um dos períodos do ano em que os burlões mais intensificam a sua atividade, aproveitando o aumento da procura por alojamentos e a pressão para encontrar as melhores ofertas.

"Com as reservas de verão a atingirem o pico anual durante a primeira semana de julho, os burlões estão a direcionar cada vez mais os seus esquemas para viajantes de todas as idades e perfis em Portugal.", pode ler-se na nota.

De acordo com a PSP, os esquemas têm como alvo viajantes de todas as idades e perfis, recorrendo a métodos cada vez mais sofisticados para convencer as vítimas a efetuarem pagamentos ou fornecerem dados pessoais.

Websites falsos e pagamentos fora da plataforma são os esquemas mais frequentes

Entre as burlas mais comuns identificadas pelas autoridades estão os websites fraudulentos que imitam plataformas legítimas e os pedidos para que o pagamento seja efetuado fora dos canais oficiais.

Segundo a PSP, muitos consumidores acabam por ser atraídos por preços muito abaixo do valor de mercado ou por promoções aparentemente irresistíveis, sem perceberem que estão perante um esquema fraudulento. Os burlões aproveitam precisamente a procura por opções mais económicas para convencer as vítimas a concluir rapidamente a reserva.

PSP deixa recomendações para reservar em segurança

Para reduzir o risco de fraude, a PSP e a Airbnb aconselham os consumidores a nunca clicarem em ligações recebidas por email, SMS ou aplicações de mensagens que possam encaminhar para páginas falsas.

A recomendação passa por aceder sempre diretamente ao site oficial ou utilizar a aplicação oficial da plataforma, evitando ligações enviadas por terceiros. As autoridades alertam ainda para sinais que podem denunciar um site fraudulento, como erros ortográficos, traduções pouco naturais ou endereços eletrónicos diferentes dos oficiais.

Outra das recomendações é nunca realizar pagamentos por transferência bancária direta quando a plataforma disponibiliza um sistema próprio de pagamento. Sempre que possível, toda a comunicação com o anfitrião e o pagamento devem decorrer dentro da própria plataforma de reservas.

Denunciar suspeitas e guardar todas as provas

Caso exista qualquer suspeita de burla, a PSP aconselha os consumidores a guardar todas as mensagens, emails, fotografias e restantes elementos trocados com o alegado anunciante, apresentando posteriormente queixa junto das autoridades.

É igualmente recomendado utilizar palavras-passe diferentes para cada serviço e ativar a autenticação multifator nas contas, uma medida que reforça a proteção contra acessos indevidos.

Airbnb recorda proteção disponível nas reservas

A Airbnb lembra que todas as reservas efetuadas através da plataforma incluem o programa AirCover, que prevê apoio aos utilizadores caso o alojamento apresente um problema significativo que o anfitrião não consiga resolver.

Nessas situações, a plataforma refere que pode ajudar a encontrar um alojamento alternativo semelhante ou, quando tal não seja possível, proceder ao reembolso do valor pago. Ainda assim, a empresa sublinha que esta proteção só se aplica às reservas realizadas através dos canais oficiais, reforçando a importância de evitar pagamentos externos ou contactos fora da plataforma.