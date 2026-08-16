Vai de férias para Espanha? Saiba o que fazer às embalagens com o símbolo 'Volta'

Antes de deitar fora as garrafas e as latas, olhe bem para o rótulo. Pode valer mais do que pensa.

Se vai de férias para Espanha este verão, há um detalhe a que pode querer prestar atenção antes de regressar a Portugal: as embalagens das bebidas que compra durante a viagem.

Latas e garrafas de plástico com o símbolo 'Volta' podem, em determinadas circunstâncias, ser reconhecidas pelas máquinas do sistema de depósito e reembolso português. Isto significa que uma embalagem que comprou durante as férias em Espanha pode não ter de acabar num ecoponto: pode trazê-la consigo e tentar devolvê-la em Portugal.

Em reportagem televisiva, a TVI mostrou precisamente uma embalagem adquirida em Espanha a ser reconhecida por uma máquina 'Volta' em Portugal.

A situação é particularmente curiosa porque Espanha ainda não tem o seu sistema de depósito e reembolso plenamente implementado, enquanto Portugal já tem o 'Volta' em funcionamento desde abril.

É importante, contudo, não interpretar isto como uma garantia de que todas as embalagens compradas em Espanha serão aceites em Portugal. A máquina faz uma validação da embalagem e só as que cumpram os critérios do sistema podem gerar o reembolso.

Porque é que uma embalagem comprada em Espanha pode ser aceite em Portugal?

A possibilidade de devolver em Portugal uma embalagem comprada em Espanha está relacionada com a própria identificação da embalagem e não simplesmente com o país onde foi adquirida.

As máquinas do sistema 'Volta' fazem uma leitura da embalagem e verificam se esta corresponde aos critérios definidos para a devolução. Entre os elementos analisados está o código de barras, que tem de estar legível.

É por isso que não basta trazer qualquer lata ou garrafa de Espanha. O facto de uma embalagem ter sido comprada no país vizinho não garante, por si só, que será aceite numa máquina portuguesa.

O símbolo 'Volta' é, neste caso, o primeiro elemento a procurar.

Espanha ainda está a preparar o seu próprio sistema

A situação ganha particular interesse porque Espanha está numa fase diferente de Portugal.

Enquanto o sistema português já se encontra em funcionamento, o país vizinho ainda está a preparar a implementação do seu próprio sistema de depósito, devolução e retorno de embalagens.

A legislação espanhola prevê a criação deste mecanismo depois de o país não ter atingido as metas de recolha de garrafas de plástico de utilização única estabelecidas pelas regras ambientais.

A implementação deverá avançar ainda este ano, pelo que, por enquanto, os consumidores espanhóis não dispõem de uma rede nacional equivalente à que já existe em Portugal.

É neste período de transição que surgem situações como a mostrada pela TVI: uma embalagem comprada em Espanha, mas identificada de forma compatível com o sistema português, acaba por ser reconhecida por uma máquina em Portugal.

E se a máquina em Portugal aceitar?

Se a embalagem for reconhecida e cumprir os critérios do sistema, o consumidor pode receber o valor correspondente ao depósito, 10 cêntimos.

A partir desse momento, a embalagem deixa de estar nas mãos do consumidor e entra no circuito de recolha destinado à reciclagem.

O sistema foi precisamente criado para aumentar a quantidade de embalagens que são recolhidas separadamente e encaminhadas para valorização.

E se não aceitar?

Nesse caso, não há lugar ao reembolso.

Uma embalagem pode ser recusada por não pertencer ao sistema, por não estar corretamente identificada ou por não cumprir os requisitos necessários para a devolução.

Isso não significa que deva acabar no lixo comum.

As embalagens que não sejam aceites pelo 'Volta' devem continuar a ser encaminhadas para o sistema de reciclagem adequado ao material de que são feitas.