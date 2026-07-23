Vai de férias? Os bombeiros pedem que não se esqueça de desligar este eletrodoméstico da tomada

É um dos aparelhos mais comuns em qualquer cozinha e a maioria das pessoas nunca pensa em desligá-lo da corrente. Mas há um pormenor que pode fazer a diferença entre um regresso tranquilo e um susto, sobretudo antes de uma ausência prolongada de casa.

O verão chegou e, para muitas famílias, a preparação para as férias já está feita há semanas. As folhas foram marcadas, as malas estão prontas, os voos e o alojamento reservados e, em muitos casos, já há um vizinho de confiança encarregado de regar as plantas. Mas há um pormenor que costuma passar despercebido e que, segundo bombeiros e técnicos de segurança, pode aumentar significativamente o risco de incêndio durante a ausência de casa: um eletrodoméstico de cozinha que fica ligado à tomada sem que ninguém repare.

A torradeira é frequentemente apontada como um dos aparelhos que mais risco de incêndio doméstico representa. Não é o único. Aquecedores, radiadores elétricos, máquinas de secar roupa e máquinas de lavar também aparecem regularmente no topo das estatísticas de sinistros associados a falhas elétricas ou sobreaquecimento.

Por que motivo a torradeira preocupa tanto

O principal problema está na acumulação de migalhas que se vão depositando na base do aparelho sempre que é utilizado. Com o uso continuado, essas migalhas secam e tornam-se altamente inflamáveis ao entrarem em contacto com as resistências, que atingem temperaturas elevadas.

Por dentro, o funcionamento da torradeira aproxima-se do de um aquecedor elétrico exposto, já que depende de resistências descobertas que geram calor de forma direta. É por essa razão que várias entidades de proteção civil recomendam desligá-la da tomada, não apenas antes de uma viagem, mas sempre que não estiver a ser usada.

Outros eletrodomésticos a vigiar

Pequenos eletrodomésticos: máquinas de café, micro-ondas, air fryers e robôs de cozinha. Podem sobreaquecer e, em caso de uma subida de tensão, incendiar-se junto a restos de migalhas ou gordura acumulada.

Aquecedores e termoacumuladores: além de consumirem energia desnecessariamente, representam um risco acrescido de avaria elétrica quando ficam ligados de forma contínua.

Aparelhos de climatização: ar condicionado portátil e ventoinhas, mais suscetíveis a falhas elétricas com o uso prolongado.

Equipamento informático: televisores, consolas, computadores e routers, que podem ficar vulneráveis em caso de trovoada.

Antes de fechar a porta de casa para partir de férias, vale a pena fazer uma ronda rápida pela cozinha e desligar estes aparelhos da corrente. A EDP reúne algumas recomendações práticas para manter a casa em segurança durante o período de férias, incluindo o corte de circuitos específicos e cuidados com equipamentos que continuam a consumir energia mesmo em modo de repouso. É um gesto simples, que demora poucos minutos e pode evitar um contratempo grave.