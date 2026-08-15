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Urgências de Faro e Portimão: erro no sistema apresentou tempos de espera inflacionados

O Portal do SNS chegou a indicar tempos de espera de mais de 15 horas para doentes urgentes, mas a ULS do Algarve garante que os valores não correspondiam à realidade. Um erro no sistema Alert terá feito disparar artificialmente as médias.
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Tempos de espera nas urgências ultrapassam 11 horas no Barreiro e 7 horas em Lisboa e Almada

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Os tempos de espera apresentados esta manhã pelo Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as urgências dos hospitais de Faro e Portimão não correspondiam à situação real dos serviços, segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve.

A informação foi confirmada à SIC Notícias pelo presidente da ULS Algarve, Tiago Botelho, que atribuiu os valores anormalmente elevados a erros registados no sistema informático Alert, responsável por alimentar o portal do SNS com os dados relativos aos tempos de espera.

O esclarecimento surge depois de o Portal do SNS ter apresentado, durante a manhã, tempos de espera que chegaram a ultrapassar as 15 horas para doentes classificados como urgentes e muito urgentes.

Portal chegou a indicar esperas de quase 16 horas

Os dados divulgados pelo Portal do SNS apontavam para tempos de espera particularmente elevados no Hospital de Faro e no Hospital de Portimão.

Durante a manhã, o Hospital de Faro chegou a apresentar tempos médios de espera de várias horas para doentes classificados como urgentes. Em Portimão, os valores divulgados pelo portal também chegaram a níveis muito elevados.

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A situação chegou a ser noticiada como um agravamento significativo da resposta nas urgências algarvias, numa altura em que os tempos de espera continuam a ser acompanhados com particular atenção.

Contudo, a ULS Algarve veio posteriormente esclarecer que aqueles números não refletiam o que estava efetivamente a acontecer nos dois serviços de urgência.

Erro no sistema Alert terá provocado valores anormais

Segundo Tiago Botelho, os dados apresentados no Portal do SNS são alimentados pelo sistema Alert, que calcula os tempos médios de espera com base na atividade registada durante um determinado período.

Em condições normais, explicou o responsável à Lusa, o sistema calcula uma média utilizando apenas algumas horas de atividade. Essa metodologia pode fazer com que ocorrências pontuais tenham um impacto significativo nos valores apresentados, sobretudo durante períodos de menor movimento.

Foi precisamente isso que terá acontecido durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado.

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