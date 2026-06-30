segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Uma em cada quatro pessoas com deficiência relata experiência negativa ao pedir Prestação Social para a Inclusão

Um inquérito da Associação Salvador revela que uma em cada quatro pessoas com deficiência teve uma experiência negativa ao pedir a Prestação Social para a Inclusão. A associação alerta para atrasos, burocracia e apoios considerados insuficientes, apelando ao Governo para reformar o sistema
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Uma em cada quatro pessoas com deficiência relata experiência negativa ao pedir Prestação Social para a Inclusão

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Presidente do Parlamento Europeu visita Cascais e destaca importância da democracia, inclusão e participação dos jovens

Roberta Metsola esteve na Praia de Carcavelos e na Nova SBE, numa visita marcada pelo surf adaptado e pelo apelo aos jovens para defenderem os valores europeus.
Presidente do Parlamento Europeu visita Cascais e destaca importância da democracia, inclusão e participação dos jovens

No Areeiro Ninguém se Esconde: “Não sofram em silêncio. Denunciem!”

O projeto desenvolvidopela Junta de Freguesia do Areeiro em parceria com o Departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, pretende reforçar a importância, desde cedo, dos valores humanos como o respeito, inclusão, e empatia entre os mais jovens. 
No Areeiro Ninguém se Esconde: “Não sofram em silêncio. Denunciem!”

Complemento da Prestação Social para a Inclusão aumenta 105 euros

A Prestação Social para a Inclusão (PSI) é um apoio mensal para pessoas com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%
Complemento da Prestação Social para a Inclusão aumenta 105 euros

Uma em cada quatro pessoas com deficiência teve uma experiência negativa ao solicitar a Prestação Social para a Inclusão (PSI) e mais de 40% dos beneficiários considera que o apoio atribuído não responde às suas necessidades, segundo um inquérito divulgado esta terça-feira pela Associação Salvador.

O estudo, que reuniu 500 respostas entre fevereiro e março de 2026, identifica atrasos, burocracia, falta de transparência e valores considerados insuficientes como os principais obstáculos enfrentados por quem recorre a esta prestação social.

De acordo com os resultados, uma das maiores fontes de frustração prende-se com a redução ou perda da PSI quando ocorrem alterações no rendimento da própria pessoa ou do agregado familiar, uma situação que, segundo a associação, gera instabilidade e incerteza financeira.

Mais de um quarto das pessoas elegíveis não recebe o apoio

Entre os dados considerados mais preocupantes, a Associação Salvador destaca que 26% das pessoas que conhecem a Prestação Social para a Inclusão não beneficiam deste apoio, apesar de estarem informadas sobre a sua existência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O inquérito revela ainda que 41% dos requerentes esperaram mais de dois meses por uma decisão da Segurança Social, enquanto a maioria dos beneficiários entende que os montantes atribuídos são insuficientes para fazer face aos custos acrescidos associados à deficiência.

Além disso, mais de um quarto das pessoas com deficiência que apresentaram um pedido de PSI classificaram negativamente todo o processo de candidatura, apontando dificuldades no acesso à prestação.

Associação Salvador fala em desfasamento entre a lei e a realidade

Criada para promover a autonomia, a inclusão e a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência, a Prestação Social para a Inclusão é considerada uma medida essencial pela Associação Salvador. No entanto, a organização considera que os resultados do inquérito evidenciam um afastamento entre os objetivos da política pública e a experiência vivida pelos cidadãos.

"O Estado não pode criar direitos que depois são difíceis de aceder, difíceis de compreender e insuficientes para responder às necessidades reais das pessoas", afirma Inês Vieira Soares, gestora do projeto Direitos Sociais da Associação Salvador, citada em comunicado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a responsável, a PSI continua "longe de cumprir plenamente a sua missão", apesar da sua importância para milhares de pessoas com deficiência.

Associação propõe mudanças na Prestação Social para a Inclusão

Face às conclusões do estudo, a Associação Salvador apresentou um conjunto de propostas para tornar a Prestação Social para a Inclusão mais eficaz, justa e inclusiva.

Entre as principais recomendações estão a atualização dos montantes atribuídos, a aplicação efetiva da majoração prevista na legislação, a revisão do critério dos 55 anos, a simplificação dos processos administrativos, a redução dos tempos de espera e uma maior transparência nas decisões da Segurança Social.

A associação apela ao Governo e aos decisores políticos para que avancem com alterações ao atual modelo, defendendo que a Prestação Social para a Inclusão deve cumprir plenamente o objetivo para o qual foi criada: promover a autonomia, a igualdade de oportunidades e a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Deficiência
Prestação Social
Inclusão
Associação Salvador
Apoio

Leia também

Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

A criança foi helitransportada para o Hospital de Coimbra depois de sofrer uma queda de cerca de seis metros. O acidente mobilizou bombeiros, GNR, INEM e um meio aéreo.
Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mais vistos

Destaques