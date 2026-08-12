Um morto após tiroteio junto ao Terminal Fluvial do Barreiro. Discussão começou num café

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Um homem de idade não identificada morreu na noite desta terça-feira na sequência de um tiroteio junto ao Terminal Fluvial do Barreiro.
Segundo o Correio da Manhã, na origem do crime está uma discussão num café.
As autoridades foram acionadas às 22h52. No local estiveram 18 operacionais dos Bombeiros do Barreiro, a viatura médica do INEM e PSP.