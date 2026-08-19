Um em cada quatro condutores mortos em acidentes tinha álcool no sangue em nível considerado crime

Cerca de um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação em 2025 e autopsiados tinha uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime. Ao todo, 42% dos condutores mortos tinham álcool no sangue

Cerca de um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação em Portugal no ano passado e submetidos a autópsia apresentava uma taxa de álcool no sangue considerada crime, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Os dados, disponibilizados à agência Lusa pelo Ministério da Administração Interna (MAI), indicam que 117 dos 282 condutores mortos e autopsiados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) tinham álcool no sangue. O valor corresponde a 42% do total.

Entre os condutores que apresentavam álcool, 68 tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l), o limite a partir do qual a condução sob influência de álcool é considerada crime.

Ou seja, cerca de 24% de todos os condutores mortos e autopsiados apresentavam uma taxa de alcoolemia que, em termos legais, corresponde a crime.

Quase um terço tinha álcool acima do limite legal

Os dados da ANSR mostram ainda que 85 dos 282 condutores mortos, cerca de 30%, tinham uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l, valor a partir do qual a condução é considerada uma contraordenação grave, para a generalidade dos condutores.

A presença de álcool é ainda significativa quando analisado o conjunto das vítimas mortais.

Das 404 pessoas que morreram em acidentes de viação e foram autopsiadas pelo INMLCF em 2025, 158, cerca de 39%, apresentavam álcool no sangue.

Destas vítimas, 28% tinham uma taxa igual ou superior a 0,5 g/l, enquanto 22% apresentavam pelo menos 1,2 g/l.

ANSR alerta para impacto do álcool na sinistralidade

“Estes resultados demonstram que o álcool, em especial em níveis muito elevados, continua fortemente presente na sinistralidade rodoviária mais grave”, afirma a ANSR.

Os dados são divulgados enquanto decorre a campanha “Taxa Zero ao Volante”, promovida pela ANSR em conjunto com a PSP e a GNR.

A campanha, que decorre até segunda-feira, pretende alertar os condutores para os riscos associados à condução sob influência de álcool e reforçar a importância de uma condução sem consumo de bebidas alcoólicas.

A presença de álcool está associada à diminuição da capacidade de reação e ao aumento do risco de acidente, tornando-se particularmente preocupante nos casos de alcoolemia mais elevada identificados entre as vítimas mortais.