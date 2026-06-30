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ULS de Coimbra realiza 300 cirurgias robóticas em Ortopedia num ano e avança com procedimentos pioneiros

A Unidade Local de Saúde de Coimbra assinala um ano do programa de cirurgia robótica em Ortopedia com cerca de 300 intervenções realizadas. O hospital destaca procedimentos pioneiros, como a cirurgia simultânea à anca e ao joelho, e um investimento de quatro milhões de euros em tecnologia
Redação
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ULS de Coimbra realiza 300 cirurgias robóticas em Ortopedia num ano e avança com procedimentos pioneiros

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A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou cerca de 300 cirurgias robóticas em Ortopedia no primeiro ano de funcionamento do programa dedicado a esta tecnologia, período marcado pela realização de procedimentos pioneiros em Portugal e por um investimento de quatro milhões de euros em equipamentos de última geração.

O primeiro aniversário do programa de cirurgia robótica será assinalado na próxima quinta-feira e, segundo a instituição, representa um marco na aposta na inovação e na diferenciação dos cuidados prestados aos doentes.

O diretor do Serviço de Ortopedia da ULS de Coimbra, Fernando Fonseca, destacou que o primeiro ano de atividade ficou marcado pela realização de "três centenas de procedimentos cirúrgicos robóticos em Ortopedia", refletindo "um percurso marcado pela inovação, pela diferenciação clínica e pela elevada capacidade técnica das equipas envolvidas".

Cirurgia simultânea da anca e do joelho entre os procedimentos pioneiros

De acordo com a agência Lusa, entre os avanços alcançados ao longo deste primeiro ano, a ULS de Coimbra destaca o desenvolvimento de procedimentos pioneiros, nomeadamente a realização de cirurgias simultâneas à anca e ao joelho, uma abordagem que reforça a diferenciação clínica da unidade hospitalar.

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Para o presidente da ULS de Coimbra, Francisco Matos, o primeiro aniversário do programa simboliza "a consolidação de um projeto pioneiro" e reforça a posição da cidade como uma referência nacional na adoção de tecnologia aplicada à saúde.

"A inovação só faz sentido quando se traduz em melhores cuidados de saúde para as pessoas. O primeiro ano da cirurgia robótica em Ortopedia demonstra a capacidade da ULS de Coimbra para integrar tecnologia de ponta, conhecimento científico e equipas altamente diferenciadas, proporcionando aos nossos doentes tratamentos cada vez mais precisos, seguros e personalizados", afirmou.

Investimento de quatro milhões de euros

A implementação do programa implicou um investimento global de quatro milhões de euros no Hospital Geral da ULS de Coimbra.

Desse montante, dois milhões de euros foram destinados à aquisição de um Sistema de Cirurgia Assistida por Braço Robótico, enquanto os restantes dois milhões de euros financiaram a atualização dos sistemas de navegação por imagem utilizados nas intervenções cirúrgicas.

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Segundo a ULS de Coimbra, a conjugação da cirurgia robótica com a navegação por imagem permite aumentar significativamente a precisão dos procedimentos.

Recuperação mais rápida e menor dor no pós-operatório

De acordo com a unidade de saúde, esta tecnologia oferece diversas vantagens para os doentes, permitindo intervenções mais rigorosas e menos invasivas.

A maior precisão cirúrgica traduz-se numa menor agressão aos tecidos, contribuindo para reduzir a dor no pós-operatório e favorecer uma reabilitação e recuperação mais rápidas.

A ULS de Coimbra considera que os resultados alcançados neste primeiro ano confirmam o potencial da cirurgia robótica para melhorar a qualidade dos cuidados prestados e reforçar a capacidade de inovação do Serviço Nacional de Saúde na área da Ortopedia.

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