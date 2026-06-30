ULS de Coimbra realiza 300 cirurgias robóticas em Ortopedia num ano e avança com procedimentos pioneiros

Relacionados
A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou cerca de 300 cirurgias robóticas em Ortopedia no primeiro ano de funcionamento do programa dedicado a esta tecnologia, período marcado pela realização de procedimentos pioneiros em Portugal e por um investimento de quatro milhões de euros em equipamentos de última geração.
O primeiro aniversário do programa de cirurgia robótica será assinalado na próxima quinta-feira e, segundo a instituição, representa um marco na aposta na inovação e na diferenciação dos cuidados prestados aos doentes.
O diretor do Serviço de Ortopedia da ULS de Coimbra, Fernando Fonseca, destacou que o primeiro ano de atividade ficou marcado pela realização de "três centenas de procedimentos cirúrgicos robóticos em Ortopedia", refletindo "um percurso marcado pela inovação, pela diferenciação clínica e pela elevada capacidade técnica das equipas envolvidas".
Cirurgia simultânea da anca e do joelho entre os procedimentos pioneiros
De acordo com a agência Lusa, entre os avanços alcançados ao longo deste primeiro ano, a ULS de Coimbra destaca o desenvolvimento de procedimentos pioneiros, nomeadamente a realização de cirurgias simultâneas à anca e ao joelho, uma abordagem que reforça a diferenciação clínica da unidade hospitalar.
Para o presidente da ULS de Coimbra, Francisco Matos, o primeiro aniversário do programa simboliza "a consolidação de um projeto pioneiro" e reforça a posição da cidade como uma referência nacional na adoção de tecnologia aplicada à saúde.
"A inovação só faz sentido quando se traduz em melhores cuidados de saúde para as pessoas. O primeiro ano da cirurgia robótica em Ortopedia demonstra a capacidade da ULS de Coimbra para integrar tecnologia de ponta, conhecimento científico e equipas altamente diferenciadas, proporcionando aos nossos doentes tratamentos cada vez mais precisos, seguros e personalizados", afirmou.
Investimento de quatro milhões de euros
A implementação do programa implicou um investimento global de quatro milhões de euros no Hospital Geral da ULS de Coimbra.
Desse montante, dois milhões de euros foram destinados à aquisição de um Sistema de Cirurgia Assistida por Braço Robótico, enquanto os restantes dois milhões de euros financiaram a atualização dos sistemas de navegação por imagem utilizados nas intervenções cirúrgicas.
Segundo a ULS de Coimbra, a conjugação da cirurgia robótica com a navegação por imagem permite aumentar significativamente a precisão dos procedimentos.
Recuperação mais rápida e menor dor no pós-operatório
De acordo com a unidade de saúde, esta tecnologia oferece diversas vantagens para os doentes, permitindo intervenções mais rigorosas e menos invasivas.
A maior precisão cirúrgica traduz-se numa menor agressão aos tecidos, contribuindo para reduzir a dor no pós-operatório e favorecer uma reabilitação e recuperação mais rápidas.
A ULS de Coimbra considera que os resultados alcançados neste primeiro ano confirmam o potencial da cirurgia robótica para melhorar a qualidade dos cuidados prestados e reforçar a capacidade de inovação do Serviço Nacional de Saúde na área da Ortopedia.