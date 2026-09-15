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Turista espanhol de 70 anos morre de forma súbita numa praia da Costa de Caparica

O cadáver foi levado para autópsia.
Redação
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Turista espanhol de 70 anos morre de forma súbita numa praia da Costa de Caparica
Dreamstime

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Um homem espanhol de 70 anos morreu esta terça-feira na praia da Saúde, na Costa de Caparica. 

O alerta foi dado por volta das 12h00 desta terça-feira, após o turista ter perdido os sentidos no areal. A primeira pessoa a prestar-lhe socorro foi o nadador-salvador, seguindo-se os elementos do programa 'Sea Watch' do Instituto de Socorros a Náufragos e depois o INEM", explicou fonte oficial da Marinha, citada pelo Correio da Manhã.

O turista terá morrido de “doença súbita”. O cadáver foi levado para autópsia.

Temas

Praia da Saúde
Costa de Caparica
Doença súbita
INEM

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