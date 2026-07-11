Turista belga assaltado no Bairro Alto. Roubaram Rolex de 10 mil euros com recurso a violência

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Surpreendido pelas costas e ameaçado com revólver: Assaltantes fogem com 50 mil euros em Lisboa
Um homem de nacionalidade belga foi vítima de um roubo com recurso a violência física na madrugada deste sábado, no Bairro Alto, em Lisboa.
O assalto ocorreu cerca das 03h00, numa das principais artérias daquele bairro histórico da capital, conhecido pela intensa vida noturna e pela forte afluência de residentes e turistas.
Segundo a CNN Portugal, a vítima foi surpreendida por quatro homens, que recorreram à força física para concretizar o roubo.
Rolex e fio avaliados em cerca de 11 mil euros
Os assaltantes conseguiram levar um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de 10 mil euros, e um fio, estimado em aproximadamente mil euros.
Após o assalto, a ocorrência foi comunicada às autoridades.
O caso encontra-se agora sob investigação, estando as autoridades a tentar identificar os autores do roubo e a apurar todas as circunstâncias em que ocorreu.
O Bairro Alto é uma das zonas mais movimentadas de Lisboa durante a noite, concentrando bares, restaurantes e espaços de diversão, recebendo diariamente milhares de visitantes portugueses e estrangeiros, sobretudo aos fins de semana.