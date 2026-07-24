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Tubarão avistado ao largo da Nazaré. Animal poderá ser um tubarão-branco (Vídeo)

Animal com cerca de três a quatro metros foi visto durante um passeio de observação de golfinhos. As autoridades já foram informadas do avistamento.
Redação
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Tubarão avistado ao largo da Nazaré. Animal poderá ser um tubarão-branco (Vídeo)
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As imagens foram captadas pela empresa Ocean Adventures, que realiza passeios de barco a partir de São Martinho do Porto, e mostram o animal a nadar a cerca de duas milhas da costa.

Poderá tratar-se de um tubarão-branco

O tubarão apresentava características compatíveis com um tubarão-branco, nomeadamente a zona ventral branca, embora a espécie não tenha sido oficialmente confirmada.

Após o avistamento, as autoridades competentes foram informadas.

Não há registo de qualquer incidente relacionado com a presença do animal, que foi observado ao largo da costa durante o passeio.

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