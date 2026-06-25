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Trovoada, granizo e chuva forte: quatro distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para qualquer atividade que dependa da situação meteorológica.
Redação
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Trovoada, granizo e chuva forte: quatro distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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A previsão de trovoada continua para completar o clima tropical que se faz sentir em Portugal. Esta quinta-fera, quatro distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo não só devido à trovoada, mas também aguaceiros fortes e rajadas de vento, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga são os "escolhidos" , com o aviso a vigorar até às 06h00.

Esta quinta-feira, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado, com aguaceiros ou até granizo acompanhado de trovoada, especialmente na região Norte. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius e os 18, e as máximas entre os 21 e os 28 graus.

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para qualquer atividade que dependa da situação meteorológica.

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