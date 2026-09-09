Troca de corpos só foi detetada no funeral. São José obrigada a reforçar identificação de cadáveres

Dois corpos foram trocados na casa mortuária da ULS São José, em Lisboa, e o erro só foi descoberto por uma das famílias durante o velório. A Entidade Reguladora da Saúde considera que houve uma falha de “especial gravidade” e determinou o reforço dos procedimentos de identificação.

A Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, foi obrigada a rever e reforçar os procedimentos internos de identificação de cadáveres depois de dois corpos terem sido trocados e a falha só ter sido detetada por uma das famílias durante o velório.

O caso aconteceu em janeiro e foi divulgado esta quarta-feira pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nas deliberações relativas ao segundo trimestre de 2026. O regulador considerou que a situação assumiu “especial gravidade”, uma vez que a troca não foi detetada por nenhum dos intervenientes no levantamento e liberação do corpo, tendo sido identificada apenas pelos familiares durante o velório.

A ERS classificou o episódio como uma “grave falha em matéria de segurança na identificação de utentes” e considerou que o caso revela uma “negligência grosseira”, contrária aos princípios de dignidade, humanidade e respeito pelos utentes, incluindo os que já faleceram.

Corpo errado entregue à agência funerária

De acordo com a deliberação da ERS, em 15 de janeiro de 2026 foi “indevidamente entregue” a uma agência funerária o corpo de um utente que tinha morrido no dia anterior. A agência deveria ter recebido o cadáver de outro utente, também falecido no mesmo dia.

O erro não foi detetado através dos mecanismos internos de controlo, verificação ou validação existentes na unidade de saúde. Nem os técnicos auxiliares de saúde da casa mortuária da ULS São José nem o representante da agência funerária identificaram a troca.

A situação ocorreu apesar de estar em vigor um procedimento formal que obrigava à dupla verificação da identidade do cadáver antes da sua entrega.

Os técnicos auxiliares de saúde envolvidos admitiram posteriormente que não tinham cumprido esse procedimento obrigatório. Também não comunicaram o incidente à hierarquia, justificando a omissão com o “foco na resolução imediata da situação”.

A troca só foi descoberta quando uma das famílias reconheceu, durante o velório, que o corpo entregue não correspondia ao seu familiar.

Sobrelotação da morgue entre os fatores identificados

Na análise ao caso, a ERS identificou vários fatores que poderão ter contribuído para a ocorrência.

Entre eles esteve um “contexto excecional caracterizado por um aumento significativo” do número de óbitos. O aumento da mortalidade provocou sobrelotação da casa mortuária do hospital, obrigando à utilização de soluções de armazenamento consideradas excecionais.

A unidade registou ainda um número elevado de saídas de cadáveres num único dia.

Segundo a ERS, este conjunto de circunstâncias terá contribuído para o cansaço físico dos profissionais e para uma redução da atenção necessária ao cumprimento rigoroso dos procedimentos de identificação.

Depois do incidente, a ULS São José adotou algumas medidas corretivas. Entre elas está a afetação diária de um técnico auxiliar de saúde exclusivamente às tarefas administrativas e ao atendimento das agências funerárias.

Foi também reforçada a supervisão da casa mortuária e passaram a ser realizadas visitas não anunciadas por elementos da direção.

Apesar das medidas já adotadas, a ERS considerou que estas não eram suficientes para eliminar o risco de repetição do incidente.

“Impõe-se a adoção de medidas adicionais e preventivas destinadas a assegurar a não repetição de situações semelhantes e a garantir o cumprimento rigoroso dos princípios de segurança, qualidade e dignidade no tratamento de utentes falecidos”, alertou o regulador.

ERS exige dupla verificação e auditorias

Na instrução dirigida à ULS São José, a ERS determinou a revisão e o reforço dos procedimentos internos relacionados com a identificação de cadáveres.

A unidade terá de assegurar a existência de “mecanismos de dupla verificação robustos e a clara definição de responsabilidades” entre os profissionais envolvidos no processo.

A ERS determinou ainda a realização de auditorias internas destinadas a avaliar a execução dos procedimentos definidos e a adoção de medidas adequadas à capacidade instalada da casa mortuária em períodos de sobrelotação.

Essas medidas deverão prevenir situações que possam comprometer a segurança e a qualidade dos procedimentos, podendo incluir, quando necessário, o reforço dos meios humanos e materiais.

ULS de Braga também alvo de instrução

A ERS divulgou ainda uma segunda deliberação relacionada com uma unidade de saúde, desta vez a ULS de Braga.

Neste caso, o regulador emitiu uma instrução para que sejam assegurados procedimentos que permitam contar e registar no processo clínico todos os instrumentos e compressas utilizados durante intervenções, bem como confirmar a sua remoção antes da alta dos utentes.

A decisão surgiu na sequência de uma reclamação apresentada por uma utente, que alegou ter tido uma “compressa esquecida no canal vaginal desde o parto” durante cerca de um mês.

As diligências realizadas pela ERS concluíram que os “procedimentos de segurança levados a cabo pela ULSB não se revelaram suficientes à proteção dos direitos e interesses legítimos” da mulher.

A ULS de Braga ficou, assim, obrigada a reforçar os mecanismos de controlo relacionados com a utilização e remoção de instrumentos e compressas durante os cuidados de saúde.