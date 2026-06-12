Tribunal de Lisboa determina prisão efetiva para os quatro jovens que violaram e filmaram jovem de 16 anos em Loures

Os quatro jovens acusados de violar uma adolescente em Loures foram condenados a penas de prisão efetiva. Recorde-se que o crime foi filmado e partilhado nas redes sociais dos jovens, que são conhecidos como "influencers".

O acórdão divulgado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte informa que três dos jovens ficam em prisão preventiva a aguardar o resultado de um recurso, uma vez que os juízes responsáveis identificam perigo de fuga e de contacto com a vítima que, à altura do crime, tinha 16 anos.

Os arguidos condenados foram acusados de dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores. Um deles foi condenado a uma pena única de sete anos e seis meses de prisão efetiva e um segundo a sete anos da mesma medida de coação. O terceiro e quarto acusados foram condenados a oito anos, devido à junção de três crimes à integridade física.

Apenas um dos condenados irá aguardar em liberdade pela confirmação da pena.

Os quatro acusados terão ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima, e todos as despesas de cuidados à Unidade de Saúde Local Loures-Odivelas.

Recorde-se que este é o "caso Influencers", que remete a fevereiro do ano passado, quando os arguidos violaram e gravaram o crime praticado contra uma rapariga de 16 anos. De acordo com a acusação do Ministério Público, a jovem terá aceitado manter relações sexuais com os quatro jovens, além de permitir que gravassem alguns dos atos. No entanto, quando se dirigiram para um local identificado como a "casa do lixo", nas traseiras de um prédio em Loures, a jovem foi agredida. Quando pediu para sair, os "influencers" não permitiram, tendo partido para os crimes.