Tribunal adia decisão sobre futuro da criança de quatro anos que assistiu à morte da mãe em Algés

O irmão mais velho da criança de quatro anos está agora num centro educativo em regime fechado durante três meses.

Ainda não foi esta quarta-feira que o Tribunal de Cascais anunciou a decisão sobre o futuro da criança de quatro anos que assistiu à morte da mãe às mãos do irmão de apenas 15 anos, em Algés.

Recorde-se que a família paterna mostrou intenção de ficar com a guarda da criança, mas o tribunal quer ouvir o pai, que está detido por violência doméstica desde outubro do ano passado. Sendo assim, a sessão será retomada em setembro.

Segundo o Correio da Manhã, a defesa insiste em exigir responsabilidade estatal, mas descarta o pedido de indemnização. Recorde-se que a PSP foi cinco vezes à casa da família antes da tragédia e que o jovem de 15 anos, que matou a mãe com recurso a um “mata-leão”, estava sinalizado pela Comissão de Proteção de Menores e tinha pedido para ser institucionalizado.

O irmão mais velho da criança de quatro anos está agora num centro educativo em regime fechado durante três meses.