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Três homens detidos por furto em casa em Lagos. Um foi encontrado em carro roubado

Três homens, entre os 24 e os 31 anos, foram detidos pela PSP por suspeita de furto numa residência em Lagos. Dois foram intercetados pelo próprio lesado após uma perseguição. O terceiro estava num carro roubado e com matrículas trocadas
Redação
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Três homens detidos por furto em casa em Lagos. Um foi encontrado em carro roubado

Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

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Três homens, com idades entre os 24 e os 31 anos, foram detidos pela PSP por suspeita de furto no interior de uma residência em Lagos, no distrito de Faro. Dois dos suspeitos foram intercetados pelo próprio lesado, que os perseguiu depois de surpreender um indivíduo dentro da habitação.

A ocorrência registou-se durante a madrugada de quarta-feira, na sequência de uma comunicação feita por um cidadão que detetou um homem no interior da sua residência, informou o Comando Distrital de Faro da PSP.

Ao ser surpreendido, o suspeito fugiu através de uma janela e juntou-se a outros dois homens que se encontravam no exterior da habitação e que, segundo a PSP, estariam alegadamente a vigiar o local.

O proprietário da residência iniciou então uma perseguição aos três homens, tendo conseguido intercetar e reter dois deles nas proximidades até à chegada dos agentes da PSP.

Aos polícias, o lesado comunicou que, além da intrusão na residência, tinha sido furtado um telemóvel.

Terceiro suspeito estava num carro roubado

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O terceiro suspeito foi localizado pelos agentes no interior de uma viatura estacionada nas imediações.

O veículo apresentava um vidro partido e tinha colocadas matrículas pertencentes a outro automóvel. Segundo a PSP, terá ocorrido uma troca de matrículas durante a mesma noite.

A viatura estava ainda sinalizada para apreensão por ter sido roubada no domingo anterior, na Área Metropolitana de Lisboa.

No interior do automóvel, os polícias encontraram ferramentas de construção civil avaliadas em cerca de 1.300 euros. O material tinha sido furtado de outra viatura estacionada nas proximidades.

Durante a intervenção, a PSP recuperou também o telemóvel que tinha sido retirado da residência. O aparelho encontrava-se escondido num jardim próximo.

Os bens recuperados foram posteriormente entregues aos respetivos proprietários.

Os três homens detidos foram presentes esta quinta-feira a tribunal, onde serão determinadas as eventuais medidas de coação.

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