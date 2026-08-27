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Três encapuzados roubam cerca de 100 mil euros em ouro em Lisboa

Três homens encapuzados assaltaram uma casa de penhores no Largo Cristóvão Aires, em Lisboa, e roubaram cerca de 100 mil euros em ouro. Os suspeitos fugiram numa viatura sinalizada no Sistema de Informação Schengen, procurada pelas autoridades francesas
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Três encapuzados roubam cerca de 100 mil euros em ouro em Lisboa

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Três homens encapuzados assaltaram, esta manhã, uma casa de penhores situada no Largo Cristóvão Aires, em Lisboa, e roubaram um saco que continha cerca de 100 mil euros em ouro.

O assalto ocorreu por volta das 09h00, quando o proprietário do estabelecimento se preparava para abrir a porta.

Segundo as informações disponíveis, os três suspeitos abordaram o homem e, através de coação física, conseguiram apoderar-se do saco onde se encontravam as peças de ouro.

Após o roubo, os assaltantes colocaram-se em fuga numa viatura que está sinalizada no Sistema de Informação Schengen (SIS), a pedido das autoridades francesas.

A PSP está a desenvolver diligências para localizar a viatura e identificar os três suspeitos envolvidos no assalto.

As circunstâncias do crime e a eventual ligação dos suspeitos a outros roubos estão agora a ser investigadas.

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Assalto em Lisboa
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100 mil euros
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