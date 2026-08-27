Três encapuzados roubam cerca de 100 mil euros em ouro em Lisboa

Três homens encapuzados assaltaram uma casa de penhores no Largo Cristóvão Aires, em Lisboa, e roubaram cerca de 100 mil euros em ouro. Os suspeitos fugiram numa viatura sinalizada no Sistema de Informação Schengen, procurada pelas autoridades francesas

Três homens encapuzados assaltaram, esta manhã, uma casa de penhores situada no Largo Cristóvão Aires, em Lisboa, e roubaram um saco que continha cerca de 100 mil euros em ouro.

O assalto ocorreu por volta das 09h00, quando o proprietário do estabelecimento se preparava para abrir a porta.

Segundo as informações disponíveis, os três suspeitos abordaram o homem e, através de coação física, conseguiram apoderar-se do saco onde se encontravam as peças de ouro.

Após o roubo, os assaltantes colocaram-se em fuga numa viatura que está sinalizada no Sistema de Informação Schengen (SIS), a pedido das autoridades francesas.

A PSP está a desenvolver diligências para localizar a viatura e identificar os três suspeitos envolvidos no assalto.

As circunstâncias do crime e a eventual ligação dos suspeitos a outros roubos estão agora a ser investigadas.