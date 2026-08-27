Três encapuzados roubam cerca de 100 mil euros em ouro em Lisboa

Três homens encapuzados assaltaram, esta manhã, uma casa de penhores situada no Largo Cristóvão Aires, em Lisboa, e roubaram um saco que continha cerca de 100 mil euros em ouro.
O assalto ocorreu por volta das 09h00, quando o proprietário do estabelecimento se preparava para abrir a porta.
Segundo as informações disponíveis, os três suspeitos abordaram o homem e, através de coação física, conseguiram apoderar-se do saco onde se encontravam as peças de ouro.
Após o roubo, os assaltantes colocaram-se em fuga numa viatura que está sinalizada no Sistema de Informação Schengen (SIS), a pedido das autoridades francesas.
A PSP está a desenvolver diligências para localizar a viatura e identificar os três suspeitos envolvidos no assalto.
As circunstâncias do crime e a eventual ligação dos suspeitos a outros roubos estão agora a ser investigadas.