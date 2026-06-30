Três anos depois do casamento da infanta Maria Francisca, Casa Real portuguesa anuncia noivado de Dinis de Bragança

O casal ficou noivo em Lisboa, segundo revelou a própria Casa Real nas redes sociais.

Três anos após o casamento da infanta Maria Francisca de Bragança com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins, a Casa Real portuguesa volta a anunciar um noivado.

Na noite desta segunda-feira, uma publicação nas redes sociais divulgou o noivado do filho mais novo, o infante Dinis de Bragança, Duque do Porto, com a condessa austríaca, Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, baronesa de Trachenberg.

O anúncio foi feito nas redes sociais da Casa Real, onde revelam que os dois ficaram noivos "em Lisboa, este mês". "O Infante D. Dinis informou Suas Altezas Reais os Duques de Bragança e outros membros próximos da sua família", escrevem, apontando que serão revelados mais pormenores oportunamente.

Em fotogaleria, pode recordar o último grande evento da Casa Real portuguesa, que esteve presente no Palácio de Queluz, numa noite de elegância, tradição e solidariedade

com o baile de beneficência promovido pela delegação portuguesa da Sacra e Militar Ordem Constantiniana de São Jorge.

A iniciativa pretendia contribuir para a criação de uma unidade hospitalar especializada dedicada a pessoas que vivem com esta doença neurodegenerativa.

A história dos noivos

O infante Dinis de Bragança é o mais novo dos três filhos dos Duques de Bragança, atualmente com 26 anos. Estuda Ciência Política e Relações Internacionais, com foco nos Estudos Europeus e Negócios Estrangeiros.

Já esteve em universidades portuguesas, como a Universidade Católica Portuguesa, mas também em universidades internacionais, como a Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica.

Já a condessa Anna Schaffgotsch, filha de Marie e Maximilian Schaffgotsch, é três anos mais nova, com 24 feitos já este ano.

É licenciada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de Economia e Gestão de Viena (WU), mas está agora a especializar-se na área da educação. Os seus planos são seguir os estudos na University College London, em Inglaterra.

Atualmente, está em Lisboa, a realizar um estágio num programa educativo na ONG Lisbon Project Association, uma associação sem fins lucrativos que tem como missão integrar e capacitar migrantes e refugiados na capital portuguesa.