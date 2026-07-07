Treinador de 29 anos detido no Algarve: É suspeito de abusar de criança de 12 anos que orientava

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Um homem de 29 anos foi detido, na segunda-feira, em Vila Real de Santo António, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças. A detenção foi confirmada pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, em comunicado.
De acordo com a PJ, os factos ocorreram em contexto de educação desportiva orientada pelo suspeito, que se terá aproveitado do ascendente e da confiança que detinha sobre uma criança de 12 anos. Segundo o comunicado, o suspeito terá ainda partilhado eletronicamente imagens e vídeos de exibição do próprio em atos sexuais, um elemento que se revelou determinante para a investigação, já que permitiu às autoridades identificar outras potenciais vítimas.
As diligências desenvolvidas pela PJ no âmbito do inquérito permitiram recolher sólidos elementos de prova, que sustentaram a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito.
A busca domiciliária realizada permitiu ainda reunir importantes elementos probatórios. As autoridades suspeitam que possam existir outras crianças vítimas dos atos praticados pelo suspeito, que terá aproveitado o seu ascendente enquanto treinador para abusar da confiança das famílias e das crianças que orientava.
O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito está a cargo do DIAP de Vila Real de Santo António.