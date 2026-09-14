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Treinador da águia Vitória fica em prisão preventiva por alegado tráfico de cocaína

João Paulo Santos, de 46 anos, é um dos responsáveis pelo treino e amestramento da águia Vitória. Foi detido pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação a um alegado esquema de tráfico de cocaína no aeroporto de Lisboa.
Redação
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Treinador da águia Vitória fica em prisão preventiva por alegado tráfico de cocaína
AP

Dois homens gravados a espancar tio e sobrinho em Lisboa ficam em liberdade. Conflito terá começado devido a um cigarro

Identificado pelo Correio da Manhã, como João Paulo Santos, de 46 anos, que integra a equipa responsável pelo treino e amestramento da águia Vitória, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de cocaína no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O nome ligado ao Benfica surge entre os dois detidos numa operação desencadeada na passada sexta-feira, 11 de setembro, depois de vários meses de investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ. Ambos ficaram sujeitos a prisão preventiva após serem presentes a primeiro interrogatório judicial.

Investigação começou há cerca de quatro meses

A investigação das autoridades centra-se num alegado circuito utilizado para retirar do aeroporto malas que transportariam cocaína proveniente da América do Sul. A droga chegaria a Lisboa em voos comerciais e seria retirada ainda na zona aeroportuária, antes de entrar no percurso habitual de recolha e fiscalização de bagagens.

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A operação terá contado, segundo as informações divulgadas, com a colaboração de um funcionário do aeroporto, que seria amigo de João Paulo Santos. É neste contexto que surge a suspeita de envolvimento do treinador.

Ligação ao Benfica passa pela águia Vitória

João Paulo Santos está ligado ao Benfica através do trabalho desenvolvido com Vitória, a águia que marca presença nos jogos da equipa no Estádio da Luz.

A investigação prossegue.

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