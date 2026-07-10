Transportes públicos passam a ser gratuitos para residentes no Porto a partir desta sexta-feira

Os residentes no Porto que tenham o Cartão Porto passam, a partir desta sexta-feira, a viajar gratuitamente nos transportes públicos em toda a Área Metropolitana. A medida, uma das principais promessas eleitorais do presidente da Câmara, Pedro Duarte, abrange dezenas de milhares de utilizadores e representa um investimento municipal que poderá atingir 20,5 milhões de euros por ano

Os transportes públicos passaram a ser gratuitos para os residentes no Porto detentores do Cartão Porto, anunciou esta sexta-feira o presidente da Câmara Municipal, Pedro Duarte, concretizando uma das principais medidas do programa eleitoral da coligação PSD/CDS-PP/Iniciativa Liberal.

O anúncio foi feito durante uma cerimónia realizada na praça em frente à estação de metro da Trindade, onde o autarca confirmou a entrada em vigor da medida.

"A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o Cartão Porto", afirmou Pedro Duarte.

Quem pode beneficiar da gratuitidade?

A gratuitidade aplica-se aos residentes que possuam o Cartão Porto, permitindo viajar em toda a Área Metropolitana do Porto, através de um título integrado com cobertura equivalente ao Passe Metropolitano Andante.

Os jovens até aos 23 anos que já beneficiam de passe gratuito não necessitam de realizar qualquer procedimento.

Já os restantes titulares do Cartão Porto terão apenas de se deslocar a uma loja Andante ou a um agente Payshop para atualizar o cartão, num processo que, segundo Pedro Duarte, demora apenas alguns segundos.

Os residentes que ainda não disponham do Cartão Porto podem solicitá-lo através da plataforma online do município ou presencialmente no Gabinete do Munícipe.

O carregamento da gratuitidade será efetuado anualmente.

Medida foi aprovada em abril

A criação do novo modelo foi aprovada pelo executivo municipal em abril e substitui o sistema anteriormente em vigor por um título tarifário integrado associado ao Cartão Porto.

Segundo a proposta aprovada, o objetivo é garantir aos residentes acesso aos serviços de transporte público com o mesmo âmbito territorial do Passe Metropolitano Andante, reforçando a utilização dos transportes coletivos e promovendo uma mobilidade mais sustentável.

Investimento poderá atingir 20,5 milhões de euros por ano

A Câmara do Porto prevê uma dotação orçamental de 10,25 milhões de euros em 2026, 18,7 milhões em 2027 e 1,8 milhões em 2028, no âmbito do contrato aprovado para implementar a medida.

O estudo de fundamentação estima, contudo, que o custo anual máximo do programa possa rondar os 20,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de 1,71 milhões de euros por mês.

De acordo com as estimativas do município, a medida deverá beneficiar cerca de 59.381 utilizadores, número calculado com base na quota modal do transporte público identificada pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), que representa 23,5% da população residente estimada no Porto em 2025, fixada em 252.687 habitantes.

A autarquia espera que a gratuitidade incentive uma maior utilização dos transportes públicos, contribua para reduzir o recurso ao automóvel e promova uma mobilidade mais sustentável em toda a Área Metropolitana do Porto.