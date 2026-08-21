Tragédia na A1: morreram os dois militares atropelados na Mealhada

Os jovens, de 21 e 22 anos, tinham sido transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra após o acidente. Tudo terá começado com o rebentamento de um pneu de um veículo pesado.

Morreram os dois militares do Exército que ficaram gravemente feridos esta sexta-feira, depois de serem atropelados na A1, na zona da Mealhada, avança o Correio da Manhã.

O acidente aconteceu durante a manhã, no sentido Norte-Sul, junto à Área de Serviço da Mealhada. De acordo com o Diário de Coimbra, os dois militares, de 21 e 22 anos, foram atingidos depois de uma ocorrência que deixou vários veículos envolvidos e foram transportados para o hospital.

Acidente aconteceu junto à Área de Serviço da Mealhada

O alerta para o acidente foi dado cerca das 09h30 desta sexta-feira, ao quilómetro 204,8 da A1.

De acordo com as informações divulgadas após a ocorrência, tudo terá começado com o rebentamento de um pneu de um veículo pesado. O camião ficou imobilizado na autoestrada e o incidente acabou por envolver outras viaturas, que colidiram.

Os dois militares encontravam-se na zona quando foram atropelados. Segundo o mesmo jornal, os jovens teriam parado para ajudar e estariam a recolher destroços do pneu quando foram atingidos por outra viatura.

Os dois militares estavam em paragem cardiorespiratória

Na sequência do embate, os dois jovens ficaram em estado grave.

As equipas de emergência prestaram assistência às vítimas ainda no local antes de estas serem encaminhadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra. Ambos os militares estavam em paragem cardiorespiratória e foram feitas manobras de reanimação.

Trânsito condicionado na A1

O acidente provocou ainda constrangimentos à circulação na A1, no sentido Norte-Sul.

A ocorrência obrigou à intervenção de vários meios de emergência, enquanto as autoridades procederam às operações de socorro e à remoção dos veículos e destroços.

Contudo, a circulação já se encontra normalizada.

(atualizada às 13h29)