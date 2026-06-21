Tragédia em Santarém: homem salta de oitavo andar com a filha de quatro anos. Ambos morreram

O homem, de 33 anos, tinha antecedentes de violência doméstica.

Um homem e a filha de quatro anos morreram na madrugada deste domingo na sequência de uma queda do oitavo andar de um prédio em Santarém.

Fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou à Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado cerca das 3h00 da madrugada.

Segundo a mesma fonte e alguns testemunhos "houve uma discussão e depois o adulto terá saltado da janela do oitavo andar onde vivia com a filha de 4 anos."

O homem, de 33 anos, tinha antecedentes de violência doméstica.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso.