Tragédia em Castro Marim: Homem morre e mulher grávida fica ferida após despiste e queda em ravina

A mulher grávida foi transportada de helicóptero para o hospital, mas já se encontra fora de perigo.

Um homem de 29 anos morreu e uma mulher grávida de cinco meses ficou encarcerada na sequência de um despiste ocorrido no IC27, em Castro Marim, no distrito de Faro, que terminou com a queda da viatura numa ravina com mais de 40 metros de altura.

O acidente registou-se durante a tarde desta segunda-feira, na zona da Junqueira, segundo apurou o Correio da Manhã, quando o veículo todo-o-terreno em que seguiam as duas vítimas saiu de estrada, por razões ainda por averiguar.

À chegada dos meios de emergência, o homem foi encontrado já fora da viatura e em paragem cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser confirmado no local.

A mulher, de 31 anos, permaneceu encarcerada no interior do veículo, tendo sido resgatada pelos bombeiros e estabilizada no local antes de ser transportada de helicóptero para o Hospital de Faro. Segundo a mesma fonte, não corre perigo de vida.

No local estiveram os bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim, bem como meios médicos de emergência, incluindo o helicóptero do INEM.

Foi ainda acionada uma equipa de apoio psicológico para prestar assistência aos familiares das vítimas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a investugar o caso.