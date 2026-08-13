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Trabalhadores do INEM marcam duas greves para setembro contra retirada de 100 ambulâncias

O sindicato quer ainda juntar médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da função pública à paralisação.
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 O sindicato representativo dos trabalhadores do INEM decidiu hoje marcar uma greve para 14 e 28 de setembro para contestar a nova lei orgânica da instituição e "a retirada" de 100 ambulâncias do seu dispositivo operacional.

A informação foi dada à Lusa pelo presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro.

Para estas paralisações, o sindicato pede o apoio na adesão dos sindicatos dos médicos, enfermeiros e da função pública (com trabalhadores representados no INEM).

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