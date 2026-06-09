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Trabalhador morre após queda de oito metros em Sabrosa

Estava a trabalhar quando sofreu uma queda fatal. Óbito foi declarado no local.
Redação
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Trabalhador morre após queda de oito metros em Sabrosa
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Um homem de 44 anos morreu, esta terça-feira à tarde, na sequência de uma queda de cerca de oito metros ocorrida no local onde trabalhava, na localidade de Torre do Pinhão, no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real.

Segundo fonte da GNR de Vila Real, citada pela agência Lusa, o acidente aconteceu durante o período laboral, tendo o alerta sido dado pelas 15h25.

Meios de socorro mobilizados

Para o local foram mobilizados meios do INEM, bem como operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa e dos Bombeiros de Vila Real, através da Cruz Verde.

Apesar da rápida intervenção das equipas de emergência, não foi possível salvar a vítima, tendo o óbito sido declarado no local.

GNR investiga circunstâncias

A GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias em que aconteceu o acidente de trabalho.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o local exato onde ocorreu a queda nem sobre as condições em que o trabalhador exercia funções.

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