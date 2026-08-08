"Tou xim? É p’ra PJ?’ Não, é para a PSP e GNR": PJ controla sistema de escutas e levanta dúvidas sobre independência

A PSP e a GNR, além de outras entidades, para efetuarem escutas legais, são obrigadas a fazê-lo nas instalações da PJ. E há quem sublinhe que há investigações em que a PJ não deveria poder saber quem está a ser escutado.

A polémica é antiga, mas ganhou outra dimensão com os últimos casos judiciais, embora ninguém o queira dizer abertamente. Para que seja claro para todos e não só para os intervenientes, leia-se PJ, PSP, GNR, Polícia Marítima, Autoridade Tributária (AT) e ASAE, diga-se que estas entidades, de acordo com as suas competências, podem solicitar ao Ministério Público autorização para realizarem escutas telefónicas, sendo a palavra final de um juiz de instrução. Mas para efetuarem essas escutas todos os Órgãos de Polícia Criminal (OPC), depois de devidamente autorizadas pelo juiz, vão ter de se deslocar às instalações disponíveis da Polícia Judiciária, pois só aí existe o sistema Paragon, que permite a realização das escutas, depois das operadoras telefónicas ‘disponibilizarem’ os números a serem investigados.

Acontece que é um departamento da Polícia Judiciária que fornece a password necessária para as diferentes polícias fazerem as suas escutas, numa sala disponibilizada para o efeito – um caso único a nível europeu, segundo uma pesquisa rápida pela inteligência artificial. E é por esse motivo que as dúvidas se levantam. Passemos a exemplos concretos: na Operação Marquês, o Ministério Público pediu a ajuda à Autoridade Tributária, deixando a PJ de fora. Aconteceu o mesmo com a Operação Influencer, em que o Ministério Público entendeu deixar a PJ de fora das investigações e solicitou a ‘ajuda’ da PSP. Quer a AT quer a PSP tiveram que dar à PJ os números que seriam escutados, permitindo que esta soubesse quem estava a ser investigado.

Agora, o Ministério Público (MP) decidiu investigar a história do famoso atrelado com produtos químicos que Luís Neves autorizou que um amigo guardasse nos seus terrenos, depois da Marinha ter confessado que não podia guardar mais os bidões. O MP quer saber como se processou essa autorização e já disse que não vai recorrer aos préstimos da PJ. Imaginemos que o MP pede ajuda à PSP e que esta sugere, no decurso das investigações, que algumas pessoas da PJ fiquem sob escuta. Se assim acontecer, onde é que a PSP irá fazer essas escutas? Precisamente nas instalações do PJ, onde um funcionário dará o código de acesso às interceções telefónicas.

Sem se referir a estes casos concretos, Pedro Nunes, presidente da Direção Regional de Coimbra do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), defende que estas interceções serem realizadas na Polícia Judiciária «não põe em causa as investigações», acrescentado que é preciso recuar no tempo. «Temos que perceber que quem iniciou as escutas telefónicas e a investigação criminal foi a Polícia Judiciária. Portanto, o sistema foi todo instalado na Polícia Judiciária e foi melhorado e foi readaptado às necessidades atuais. Por isso é que o legislador também entendeu que seria a Polícia Judiciária efetivamente a ter este controlo sobre o sistema de interceções e de comunicações no âmbito da investigação criminal».

Realçando que muita coisa mudou depois da Lei Orgânica de 2000, que conferiu às outras polícias a possibilidade de fazerem investigação criminal, Pedro Nunes reforça que o facto de a PJ «assegurar este serviço decorre da lei. A única forma de alterar isto é alterando a lei».

Não faz sentido a PJ controlar tudo

Já Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP) da PSP, entende que a história não é tão linear. «Não faz sentido existir um sistema de investigação criminal em que vários atores concorrem positivamente nele, que haja um que tenha a gestão e controle de todas as escutas telefónicas que estão a ser feitas nesse momento».

Bruno Pereira entende que o sistema de escutas devia estar nas instalações do Sistema de Segurança Interna (SSI) ou mesmo na Procuradoria-Geral da República, até para não dar azo a especulações, embora o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público discorde totalmente da hipótese do SSI ‘ficar’ com as escutas, pois isso daria ao primeiro-ministro, que ‘tutela’ o SSI, a possibilidade de estar a par de tudo. Bruno Pereira contrapõe que a PJ está debaixo da alçada do Ministério da Justiça e que o SSI é composto por polícias das diferentes forças. «O que é certo é que a possibilidade de acesso ao manancial de informação resultante de quem está a investigar e quem está a escutar, em si mesmo, se não for, pelo menos, sujeito à auditoria e à compliance, cria dúvidas. Devia haver uma separação total. Quem é que me assegura verdadeiramente que não há acesso indevido ou ilegítimo? Já tive situações no passado, casos pontuais, em que na sequência de conflitos entre investigações de uns e de outros, a PJ, por exemplo, ainda tinha na sua posse os dados e elementos relevantes de investigação que a PSP estava a levar a cabo. E, portanto, sim, teve um acesso ilegítimo a esses mesmos dados».

Tanto BrunoPereira como muitos oficiais da GNR defendem que ambas as polícias deviam ter acesso, nas suas instalações, às escutas autorizadas.

A questão de a PJ ter acesso aos números de telefone que as outras polícias estão a intercetar é apenas uma parte do problema, e cada um fará a leitura que muito bem entender. Mas há um outro problema que se arrasta há muitos anos. Como a Polícia Judiciária só tem salas, onde se podem fazer escutas, em Lisboa, Porto, Leiria, Guarda, Setúbal, Évora, Faro Funchal e Ponta Delgada, segundo informação disponibilizada pela direção nacional da instituição, a GNR e a PSP podem ter de fazer centenas de quilómetros para efetuarem as suas escutas.

Uma tese de mestrado sobre o problema

O problema é tão complexo que em 2024, um aspirante de infantaria da GNR, Davide Chaves, fez a sua tese de mestrado de Ciências Militares na especialidade de Segurança precisamente sobre o tema das escutas. Para não entrarmos numa linguagem académica, vejamos o que disse ao SOLum oficial da GNR, que pediu o anonimato: «O dispositivo da Guarda está disperso pelo país, pela malha territorial, que vai desde Valença ao Algarve e às ilhas, e para efetuarmos as escutas temos uma dificuldade imensa. Veja este exemplo:o Comando Territorial de Bragança tem quatro ou cinco núcleos de investigação criminal que podem ter inquéritos com escutas e interceções telefónicas. Ora, o terminal da PJ para fazer escutas mais próximo de Bragança é no Porto. São uns bons quilómetros, não é? São, só assim a brincar, perto de 200 quilómetros para cada lado».

Existe, como é óbvio, o problema do tempo, mas não só. As salas disponibilizadas pela PJ são para todos os organismos que podem efetuar as escutas, o que pode levar a situações complicadas. Continuemos no caso de Bragança. «Não raras vezes, o investigador faz um deslocamento para ir fazer uma escuta e chega ao local e ou tem que aguardar ou já nem vai conseguir porque chegaram outras pessoas primeiro». O oficial da GNR acrescenta outro dado: «Já nos aconteceu sabermos que precisamos de fazer uma escuta a determinada hora e, quando chegamos à sala de escutas da PJ, os terminais disponíveis estão ocupados e perde-se a eficácia pretendida». A mesma fonte acrescenta que «o impacto maior é o tempo que se gasta em deslocações e das tarefas saturantes à volta da necessidade de deslocar uma equipa para fazer o serviço. E depois há o impacto também ao nível do recurso logístico, do combustível, das viaturas, do desgaste das viaturas, etc.».

BrunoPereira, da PSP, conta casos semelhantes com polícias e faz uma estimativa de que oGoverno deve perder perto de três a quatro milhões por ano em deslocações, combustível e desgaste das viaturas da PSP e da GNR. «Só no comando de Lisboa perdiam-se 150 mil euros por ano, isto há 10 ou 15 anos. Se fizermos as contas para o país todo, e pondo todos os outros atores, se calhar estamos a falar de quatro milhões de euros que estamos a deitar basicamente ao lixo. Além, obviamente, da perda de eficácia que as investigações têm, por duas ordens de razão, mais uma vez. Porque não conseguimos maximizar o uso dos meios de obtenção de prova, e segundo, muitas vezes até evitamos propor o recurso a escutas telefónicas sabendo do estorvo que vou ter em estar a fazê-las. Porquê? Porque se for, por exemplo, a uma situação de Évora tenho que ir fazer escutas a Lisboa. Ou de Santarém, tem que fazer escutas de Lisboa».

Guerrinhas de quintal

Pedro Nunes, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público recorda os seus tempos de inspetor da Polícia Judiciária: «Quando estávamos a investigar uma rede de romenos só existia uma tradutora em Coimbra e eu trabalhava em Leiria. Eu estava com um delay de dois dias em relação à tradução das escutas. Sabia, dois dias depois, que eles iam fazer um furto no local X ou um assalto no local Y. Percebo que a PSP e a GNR se debatem com este problema, devido à necessidade de se deslocarem para outras localidades para fazerem as suas interceções». No entanto, para outro magistrado, o problema deve-se a que «uns querem ser melhores que os outros e essa rivalidade em nada contribui para a eficácia da investigação penal, nada. Mas na verdade, se falar com a GNR e com a PSP, atiram para cima da PJ, se falar com a PJ, tentam minimizar, tentam descredibilizar as investigações da GNR e da PSP. E estas guerras de quintinhas em nada contribuem para o sucesso da investigação».

E o que diz a Polícia Judiciária, quando questionada pelo SOL? «Nos termos do disposto no art.º 27.º da Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, a execução do controlo das comunicações mediante autorização judicial, vulgo escutas telefónicas, é da exclusiva competência desta Polícia.

Nessa conformidade, a infraestrutura tecnológica necessária para assegurar o recurso a tal meio de obtenção de prova encontra-se fisicamente instalada na PJ, sendo da sua responsabilidade a gestão do funcionamento, da manutenção e permanente atualização técnica dessa infraestrutura».

Já quanto à falta de terminais, a PJ também esclarece que «uma vez que o recurso às interceções telefónicas também é autorizado no âmbito de processos a cargo de outros órgãos de polícia criminal (OPC), existem, em diversos departamentos da PJ, localizados de norte a sul do território continental e também nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, salas específicas, reservadas com terminais dedicados, cujo número varia consoante as necessidades, para que os diversos OPC possam acompanhar, nos termos da lei, as escutas telefónicas autorizadas no âmbito dos processos cuja investigação têm a seu cargo ou das escutas telefónicas cujo acompanhamento foram encarregues pelas autoridades judiciárias».

«Mais se informa que, por questões de segurança, o acesso ao sistema de interceções telefónicas, quer por parte dos profissionais da Polícia Judiciária quer por parte dos profissionais dos outros OPC, apenas pode ocorrer no interior das instalações da PJ. Informa-se, por fim, que sempre que foram identificadas dificuldades ou constrangimentos, quer por parte desta Polícia quer por parte de outros OPC, a Direção Nacional da PJ diligenciou sempre no sentido dos mesmos serem solucionados».

Em 2013, Paula Teixeira da Cruz, então ministra da Justiça, pretendia alterar a lei de segurança interna para dar à PJ a exclusividade das escutas telefónicas. A proposta foi recusada em toda a linha e hoje a discussão é outra...